Malgré une première mi-temps très difficile, les Uruguayens ont parfaitement réagi en seconde période pour finalement s'imposer 36-26 face à la Namibie. Les Teros ont pris l'avantage grâce à un essai en solitaire du Castrais Santiago Arata. L'Uruguay signe sa première victoire dans le Mondial. Les Namibiens quittent eux la Coupe du monde avec quatre défaites au compteur.

C'était un soir de première attendue au Groupama Stadium de Lyon entre les deux équipes défaites sur tous leurs matchs de ce groupe A, celui de la France, de la Nouvelle-Zélande et de l'Italie. Impressionnants face à la France et l'Italie malgré deux revers, les Teros avaient les cartes en mains pour décrocher un premier succès dans cette Coupe du monde 2023 en France. Davantage que les Namibiens qui jouaient ce jour leur dernier match de cette édition après trois lourdes défaites et qui cherchent encore une victoire historique dans la compétition. Si la logique a été respectée avec une victoire bonifiée de l'Uruguay (36-26), tout ne fut pas si simple pour les Teros, cueillis à froid en première période.

Les Namibiens frappent les premiers

Ce match ne connaissait aucun round d'observation entre deux nations qui avaient dû cocher la date du 27 septembre dans cette compétition. Et alors que les Sud-Américains étaient à l'attaque, ils se faisaient surprendre dès la 2e minute par un essai en contre signé Mouton, sur un alignement perdu des Teros. Mouton lisait bien le jeu et ramassait un ballon au nez et à la barbe des centres uruguayens pour finir en solitaire derrière la ligne un sprint de 70 mètres (2e, 0-7). Choqué par cette entame catastrophique, l'Uruguay faisait montre d'imprécisions et manquait des choses faciles ce qui donnait du baume au cœur aux Welwitschias. Une chandelle récupérée dans le camp adverse permettait à l'autre ailier, Greyling, de marquer en coin gauche après des relais d'Isaacs et Hardwick (11e, 0-14).

Deux essais à rien et 80% de possession, la Namibie surclassait son adversaire après plus de 10 minutes de jeu. Cette domination n'allait, ne pouvait pas durer. La résilience de l'Uruguay est chose connue et à la 19e minute, les Teros se remettaient en ordre de marche. S'appuyant sur une mêlée dominatrice, l'Uruguay partait vers la droite après avoir fixé la défense pour l'essai de l'arrière Amaya bien servi par son ouvreur Etcheverry (19e, 5-14). Les Namibiens se forçaient à être réalistes mais se faisaient de plus en plus bouger. Malgré la pénalité de Swanepoel, son buteur et ouvreur à 100% au pied, la Namibie cédait une nouvelle fois à la demi-heure de jeu.

Alternant des mêlées gagnées et des pénaltouches dans les 5m adverses, les Teros et leur pack dominateur allaient derrière la ligne avec l'essai de Kessler, son talonneur (29e, 12-17). La Namibie reprenait malgré tout un peu d'air avant la pause par une pénalité de Swanepoel, toujours enclin à faire payer aux Sud-Américains leur indiscipline (MT, 12-20). Les 8 points d'avance en faveur de la Namibie à la pause faisaient frémir le Groupama Stadium et ses 50 000 spectateurs.

Le craquage de la Namibie

La seconde période était tout autre. La domination uruguayenne, attendue, est venue autant d'une réaction d'orgueil des Teros que d'une baisse d'intensité des Aigles pêcheurs. L'indiscipline et les plaquages dangereux allaient marquer cette seconde période. Coetzee, pilier namibien, était le premier à en faire les frais après des fautes nombreuses en mêlées. Son carton jaune (48e) allait sonner le glas de l'avance des siens à la marque. Pendant ses 10 minutes d'absence, Amaya réussissait le doublé en coin à droite après plusieurs mêlées dans les 22m de la Namibie (51e, 19-23). Moins de 5 minutes plus tard, c'est le demi de mêlée Arata qui marquait l'essai du bonus pour les Teros en ramassant un ballon au milieu du terrain pour terminer sur un "cad-deb" (55e, 26-23).

Fin de l'aventure sur une 26ème défaite en 26 matchs de Coupe du monde pour des Namibiens qui y auront cru plus d'une heure.#RWC2023 #URUvNAM pic.twitter.com/C14WUhVKxe — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) September 27, 2023

Le second acte se transformait en cauchemar pour la Namibie qui était derrière au score pour la première fois de la rencontre. Coup sur coup, le capitaine Uanivi (62e) et Sethie (63e) recevaient des cartons jaunes bunkerisé pour plaquages dangereux à la tête. Le premier allait revenir au bout de 10 minutes, pas le second. Avec deux joueurs en plus, l'Uruguay marquait un 5e et dernier essai avec son ailier droit Basso sur un beau jeu au pied de Berchesi, rendu encore plus créatif avec les espaces (66e, 33-23). La fin de match ne voyait qu'une pénalité marquée de chaque côté (74e, 36-26). L'Uruguay terminait également à 14 pour un plaquage haut (77e) mais remportait une nouvelle victoire en Coupe du monde, bonifiée en plus, laissant à son adversaire du jour la place peu enviable de dernier de la poule. L'Uruguay affrontera le 5 octobre et toujours à Lyon, pour son ultime match, la Nouvelle-Zélande.