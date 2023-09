World Rugby a indiqué que le XV de France n'avait, pour l'instant, entamé "aucune discussion" à propos d'un masque pour Antoine Dupont. Alan Gilpin, le directeur général de la fédération internationale, a également rappelé les règles entourant l'usage de ce dernier.

Le cas Antoine Dupont continue de faire parler. Opéré d'une fracture maxillo-zygomatique la semaine passée, le capitaine du XV de France a entamé une course contre-la-montre pour revenir le plus vite possible. Sa reprise pourrait d'ailleurs être conditionnée au port d'un masque de protection; Pour Alan Gilpin, le directeur général de World Rugby, "il n'y a eu aucune discussion directe avec l'équipe de France à propos d'un masque pour Antoine Dupont. Les règles et lois du jeu sont claires concernant les masques protégeant le visage ainsi que l'équipement".

Dans une conférence de presse organisée par World Rugby, Alan Gilpin a donc rappelé les directives de la fédération internationale quant à cet éventuel recours. "Le règlement technique 12 et la loi du jeu 4 spécifient le type de matériel pouvant être utilisé et fixent une épaisseur maximale de 5 millimètres. Ce qui est important, c'est qu'il ne peut pas s'agir d'un matériau rigide". Pour rappel, nous vous révélions que le capitaine des Bleus allair rencontré un spécialiste pour envisager la réalisation d'un masque.

Antoine Dupont a réagi au lendemain de son opération via une publication sur ses réseaux sociaux. Le capitaine du XV de France assure être "touché mais pas coulé" et avoir "hâte de retrouver le groupe".



Plus d'informations ici > https://t.co/zKyTxEMUCB pic.twitter.com/vDqp4TTW0q — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) September 23, 2023

Dupont motivé, Servat optimiste

Au lendemain de son opération, Antoine Dupont avait publié un message plein d'espoir sur ses réseaux sociaux. "Touché mais pas coulé. Hâte de retrouver le groupe". Ce mardi, William Servat a également pris la parole concernant la situation de son capitaine. "Antoine va très bien aujourd’hui. L’opération s’est très bien passée, il est évidemment en train de se reposer. Il sera de retour avec nous pour l’entraînement de dimanche. Vendredi et samedi étant des jours de repos, il aura le temps de revenir dans ce laps de temps".

Plus tôt dans la semaine, Shaun Edwards avait lui aussi montré son enthousiasme dans sa chronique du Daily Mail, affirmant qu'il serait "surpris" de ne pas voir le demi de mêlée être présent en phase finale.