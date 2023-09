Malgré la lourde défaite de son équipe contre le Pays de Galles (40-6), le sélectionneur

de l’Australie se montre déterminé à rester à son poste, et promet un bel avenir à sa sélection dans les prochaines années.

Quelle est votre réaction après cette lourde défaite contre le Pays de Galles ?

Tout d’abord, je souhaite m’excuser auprès des supporters australiens, qui sont restés

présents jusque tard dans le stade. Je prends l’entière responsabilité de ce résultat (défaite 40 à 6, N.D.L.R.). Nous sommes déçus. Notre équipe jeune a vraiment essayé et mis tous ses moyens. Malheureusement, il nous a manqué de la consistance et de la précision sur les passes. C’est très décevant, mais félicitations au pays de Galles. Les Gallois ont vraiment joué un très beau rugby. Nous avons eu quelques opportunités de revenir au score, mais bravo à nos adversaires.

Les Gallois ont corrigé de bien piètres Wallabies. Les premiers sont en quarts, les seconds s'approchent d'une élimination historique.#RWC2023 #WALvAUS pic.twitter.com/QgXFV5O0Ba — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) September 24, 2023

C’est un coup dur, sachant que vous vous êtes engagés dans ce projet australien ?

Je suis revenu vers l’équipe d’Australie pour essayer d’aider le plus possible. Cela ne change pas ma volonté. Le rugby australien avait besoin de quelqu’un, donc j’ai pris les rênes de la sélection pour faire le meilleur. Tout ce que nous avons vécu jusqu’à présent n’est pas une excuse, mais nous devons redoubler d’efforts pour proposer un meilleur rugby. Je ne peux pas dire que le manque d’expérience peut être une excuse. Nous avons joué avec l’équipe que nous avons sur le moment.

Pensez-vous être la meilleure personne pour continuer d’entraîner l’Australie, et en avez-vous l’envie ?

Ce n’est pas à moi de le juger. C’est à la Fédération Australienne de rugby de le décider.

J’ai la capacité de continuer à entraîner cette équipe. Nous ne sommes pas encore éliminés mathématiquement. Je prendrais l’entière responsabilité de ce qui va arriver. L’Australie dispose encore de mes compétences.

Pensez-vous avoir effectué une mauvaise sélection dans votre équipe ?

Cela a été mon travail de faire du mieux possible, avec les joueurs disponibles. Bien sûr que les jeunes rugbymans ont eu du mal, avec un manque d’expérience et de maturité. C’est une période particulièrement difficile pour nous, mais de grand apprentissage pour l’équipe. Aujourd’hui, les Gallois nous ont sans cesse mis à mal et se sont créés énormément d’opportunités, qu’ils ont en majorité concrétisées. Ils ont su rester dans le match. C’est très difficile à vivre. Il y a tout un groupe de joueurs qui va devenir prochainement des joueurs de classe mondiale, comme Nick Frost, Tom Hooper, Fraser Mcreight ou Rob Valetini. Ils ont une marge de progression fantastique. Je suis certain que cela peut contribuer au futur succès de l’équipe d’Australie. En étant plus dur et en travaillant plus dans la préparation, vous allez voir d’énormes joueurs éclore de ce groupe. (…) Nous avons joué du meilleur que nous avons pu. Je suis fier du rugby Australien et d’être au sein des Wallabies. Quelques fois, les échéances et expériences sont douloureuses. Le rugby australien va certainement entamer certains changements, mais ce n’est pas à moi de le dire. Nous n’avons pas été suffisamment bons ce soir, mais nous avons des stratégies en place pour régler cela.