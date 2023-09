L'Australie, battue platement par le pays de Galles (40-6), a subi un lourd revers qui pourrait lui coûter très cher. Une déconfiture qui a enflammé la presse étrangère, déjà rarement tendre avec Eddie Jones.

"Les Wallabies démolis", voilà un titre bien évocateur de la situation actuelle du côté de l'Australie. C'est en tout cas celui qu'a choisi l'un des mastodontes de la presse anglaise ce lundi matin, le Daily Mail. Après la cinglante défaite (40-6) face au pays de Galles, l'Australie est plus que jamais dans la tourmente, comme rarement dans l'histoire même. En effet, après cette contre-performance, les Wallabies pourraient bien faire partie des grands absents de la phase finale de la compétition pour la première fois de leur histoire après neuf Coupes du monde. Ce lundi, le constat était très clair et très âpre pour le Daily Mail : "C'était une capitulation totale. Le pays de Galles est devenu la première équipe à se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe du monde et a laissé Eddie Jones et ses Wallabies brisés au bord du gouffre. À la fin de la rencontre, les Wallabies n'étaient plus qu'une poignée d'individus et leurs supporters les avaient abandonnés, quittant les tribunes en masse bien avant le coup de sifflet final."

"Une erreur de jugement catastrophique"

Une rencontre que le Mail voit comme aux antipodes de l'implication mise par les deux équipes. "Une équipe ne voulait pas que ça se termine, l'autre avait l'air d'être déjà à mi-chemin de l'aéroport. Ils seront là très bientôt, pour le long et misérable vol de retour." Pour le site australien The Roar, la déception est grande tout comme la critique à l'égard de toute la sélection. Selon Christy Doran, cette brutale déconvenue – plus large défaite de l'Australie dans l'histoire de la Coupe du monde - n'est que le début d'une longue descente aux enfers. "Le sang risque de couler encore après la pire défaite des Wallabies lors d'un match de la Coupe du monde de rugby. La décision de Rugby Australie de parachuter Jones au poste de sélectionneur aux dépens de Dave Rennie semble une erreur de jugement catastrophique."

Alors que le rugby australien est au plus mal, plusieurs journaux spécialisés annoncent des contacts entre Eddie Jones et la sélection japonaise, nation qu'il a déjà managée lors de la Coupe du monde 2015. En conférence de presse, comme le rapporte Rugby.com, le tacticien anglais a nié être au courant de ces bruits de couloirs. "Je ne sais pas de quoi tu parles, mon pote. Je suis revenu en Australie pour aider. Pour le moment, je n’aide pas beaucoup mais je ne vais rien lâcher. Il ne faut pas juste faire progresser les Wallabies, il faut faire évoluer le système du rugby australien dans son ensemble." L'Australie disputera son dernier match de poule face au Portugal le dimanche 1er octobre à 17h45. En sachant peut-être déjà si le vol du retour les attend à l'aéroport, en cas de victoire fidjienne bonifiée face à la Géorgie la veille.