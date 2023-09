ViàMidol, l'émission 100% Coupe du monde de Midi Olympique et viàOccitanie, prend place durant l'ensemble de la compétition, jusqu'au 28 octobre. Ce lundi, nos journalistes et envoyés spéciaux ont évoqué l'actualité du XV de France et d'Antoine Dupont en compagnie de Richard Dourthe.

Après quelques jours de repos, les Bleus sont de retour à l'entraînement en ce début de semaine. Ils affronteront l'Italie vendredi 6 octobre prochain pour leur dernier match de poule qui sera sans doute décisif. Le capitaine Antoine Dupont, qui se repose chez lui après son opération, espère toujours rejouer dans cette Coupe du monde. Cliquez ici pour retrouver les autres émissions de ViàMidol en replay. Le programme de l'émission L'info du jour : Les Bleus sont de retour à l'entraînement. Quel demi de mêlée pour affronter l'Italie ? Le focus : Dupont doit-il jouer à tout prix en cas d'hypothétique quart de finale ? Le face-à-face : Les nations du nord ont-elles dépassé celles du sud ? Le focus : Après la qualification du pays de Galles, Warren Gatland savoure, Eddie Jones s'excuse