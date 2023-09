Entre un dernier Tournoi des 6 Nations complètement manqué, une crise financière et des cadres qui ont quitté le navire, comment le pays de Galles a réussi à se relever jusqu'à avoir l'opportunité d'être la première nation qualifiée en quart de finale de cette Coupe du monde ? Explications.

Des défaites historiques

Les Diables rouges ont passé plus d'un an en enfer. Tout commençait lors du Tournoi des 6 Nations 2022 avec une défaite face à l'Italie et une piteuse cinquième place. Ce fut la première fois que le pays de Galles s'inclinait (21-22) dans son antre face à la Squadra Azzurra. Quelques mois plus tard, en novembre les Gallois tombaient à nouveau sur la pelouse du Principality Stadium de Cardiff. La Géorgie venait de signer ce que l'on peut considérer comme le plus bel exploit de son histoire jusqu'ici. Une nouvelle défaite historique qui n'allait rien arranger à la situation du XV du Poireau.

Changement de sélectionneur

Un mois après la défaite face à la Géorgie, Wayne Pivac est remercié. Arrivé à l'issue de la Coupe du monde 2019, le pays de Galles termine à la 5e place lors du Tournoi des 6 Nations 2020 avant de remporter le suivant et de se retrouver à nouveau 5e du Tournoi 2022. C'est donc Warren Gatland qui fait son retour à la tête du pays de Galles. Sélectionneur de 2007 à 2019, Warren Gatland avait permis au XV du Poireau de remporter quatre Tournois des 6 Nations (2008, 2012, 2013, 2019) dont trois grands chelems. Rien que ça. Gatland est donc rappelé pour tenter d'éteindre le feu...

Une crise financière plombe le XV du Poireau

En février 2023, la crise financière opposant joueurs et fédération galloise éclata au grand jour en plein Tournoi des 6 Nations 2023. Un titulaire des deux premières rencontres de la compétition déclarait dans les colonnes du Daily Mail : "Je n'arrive pas à croire que je suis à cinq mois de la fin de mon contrat, à huit mois de la Coupe du monde et mon avenir n'est pas encore certain. Je ne peux pas demander de prêt à la banque et je suis sous antidépresseurs. Si jamais je me blesse gravement, ma carrière sera sans doute terminée. Et pendant ce temps, la fédération gagne des dizaines de millions d'euros". Une véritable scission se créer entre les joueurs et leur fédération. Des cadres de cette équipe galloise ont menacé de faire grève à l'aube d'affronter l'Angleterre. Warren Gatland s'est rangé du côté de ses joueurs. Le pays de Galles termina le Tournoi des 6 Nations 2023 à la cinquième place du classement.

Wyn Jones et Tipuric, des retraites comme un coup de massue

Comme si cela ne suffisait pas, en mai dernier deux cadres de cette équipe ont annoncé prendre leur retraite internationale. D'abord Justin Tipuric, troisième ligne qui compte 93 sélections avec le pays de Galles. Ensuite l'emblématique Alun Wyn Jones, 158 sélections. L'homme fort, le véritable cadre de cette équipe galloise tirait donc sa révérence internationale. Quelques mois plus tard, le Rugby Club toulonnais annonçait l'arrivée du Gallois dans son effectif en tant que joker Coupe du monde. Un mois plus tard, Rhys Webb (40 sélections) décidait lui de prendre la direction de Biarritz en faisant donc une croix sur la Coupe du monde avant d'être testé positif à l’hormone de croissance.

Le pays de Galles fini par relever la tête

Une Coupe du monde n'est-elle pas le meilleur moment pour se remettre sur le bon chemin ? Dans ce Mondial, les Gallois n'ont certes pas la poule la plus compliquée de la compétition mais ont le mérite d'avoir glané deux bonus offensifs, face aux Fidji dans la douleur et face au Portugal. Ce qui permet aux Gallois de se retrouver à la première place de la poule C avec 10 points. Une victoire face à l'Australie ce dimanche soir permettrait donc au Pays de galles d'être la première équipe à se qualifier pour le quart de finale de cette Coupe du monde 2023.

"On a notre destin entre nos mains et c’est plutôt agréable comme position. Tout dépend de nous et de notre performance ce dimanche. On sait très bien ce qui nous attend au bout, et cela nous a beaucoup motivés cette semaine, pour être honnête. C'est la meilleure semaine que nous ayons eue, à mon avis.", explique Josh Adams, ailier gallois. Alors ces Diables rouges seront-ils sortis d'affaire ?