Une semaine après la victoire de l'Italie face à l'Australie, l'histoire du rugby continue de s'écrire lors de cette tournée d'automne. Ce samedi après-midi, ce sont les Géorgiens qui ont gagné le droit de faire la Une des journaux. Pourtant, à la demi-heure de jeu, peu de monde aurait mis une pièce sur un succès historique des coéquipiers de Beka Gorgadze. Dans les premières minutes, les Gallois franchissent la ligne à deux reprises. Par deu fois, c'est le troisième ligne Jac Morgan qui fait crauqer la défense adverse pour parfaitement les siens vers un succès qui s'annonçait plutôt facile.

Mais tout à commencé à se déliter avant la pause pour les locaux, qui ont tout de même rejoint les vestiaires avec neuf points d'avance (12-3). Dans le second acte, la tendance observée en fin de première période s'est confirmée. Les Géorgiens ont pris confiance, pour planter la banderille fatale à l'heure de jeu. L'ailier Sandro Todua inscrit le premier essai des siens et leur permet de revenir à deux petites unités d'une formation qui leur paraissait inatteignable quelques minutes auparavant.

Proche d'un exploit historique, Davit Niniashvili et les siens vont le faire dans les dernières secondes. Le jeune demi d'ouverture Luka Matkava réussit une pénalité à deux minutes du coup de sifflet final. Ce sera celle de la gagne. Les Lelos ont pu exulter lors de la dernière action. Ils ont écrit l'histoire à Cardiff et prouvent qu'il va falloir de plus en plus compter sur eux lors des prochaines saisons.

Test match - Davit Niniashvili (Géorgie) face au pays de GallesIcon Sport

Une victoire qui va (encore) ouvrir les débats sur le 6 Nations

On a beau passer des heures à débattre sur le sujet, jusqu'à presque s'en lasser, mais force est de constater que les Géorgiens mettent tout en oeuvre pour que l'on parle d'eux. Cela fait de longs mois qu'une possible intégration de la Géorgie au Tournoi des 6 Nations est souhaitée par certains. Il y a quelques mois, les vainqueurs du dernier Tournoi des 6 Nations B ont fait tomber l'Italie, ce qui a l'époque était déjà un moment d'histoire.

En ce mois de novembre, ils frappent encore un peu plus fort en faisant tomber des Gallois apathiques et plus qu'inquiétants à un peu moins d'un an de la Coupe du monde 2023. Il faut surtout noter que ces deux formations se croiseront lors de ce même Mondial puisqu'ils sont dans la poule C. Le XV du Poireau va devoir se relever après cet échec historique tandis que les Géorgiens n'auront qu'une seule envie : continuer de faire tomber les gros du rugby mondial.