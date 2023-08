Selon nos confrères du journal l’Equipe, le demi de mêlée du Biarritz olympique, Rhys Webb, qui n’a pas joué hier lors du déplacement à Valence Romans, a été contrôlé positif à l’hormone de croissance, pendant le mois de juillet.

Rhys Webb (34 ans) n’était pas de la déroute du Biarritz olympique à Valence Romans, hier soir, 55-0. Après une première réussie sous le maillot du BOPB une semaine plus tôt face à Colomiers, où il avait inscrit un essai dès la 6e minute de jeu, le demi de mêlée gallois était absent des 23 joueurs convoqués pour ce voyage dans la Drôme.

Pour cause, selon nos confrères du journal l’Equipe, le numéro neuf a été contrôlé positif à l'hormone de croissance au cours du mois de juillet. Le produit dopant aurait été fourni par la Fédération galloise de rugby, et le médecin de son nouveau club, Biarritz, n’en était pas informé, indique le quotidien.

Lundi dernier, au moment où il a reçu le courrier de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) lui indiquant que les résultats étaient positifs, il en a informé la direction du club basque.

Aldigé : “Nous sommes en attente des décisions et des suites de l’enquête”

Ce samedi, en début d’après-midi, le président du Biarritz olympique, Jean-Baptiste Aldigé, nous a indiqué : “C’est une affaire privée, ce n’est pas le Biarritz olympique qui a été testé, mais Rhys. Il nous a fait part du souci qu’il avait cette semaine. Nous sommes en attente des décisions et des suites - ou pas - de l’enquête et des auditions de l’Agence française de lutte contre le dopage avec Rhys. À ce moment-là, on actera et on agira - ou pas - en fonction des décisions de cette procédure complètement indépendante qui ne concerne pas le Biarritz olympique.”

Son audition avec l’AFLD devrait avoir lieu ce lundi. Il risque quatre ans de suspension.