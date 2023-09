Le sélectionneur de l’Angleterre n’a pas caché sa joie avec la promenade de santé de ses joueurs face au Chili (71-0). Owen Farrell et Marcus Smith ont été étincelants, même si on parlait beaucoup du quintuplé de Arundell.

Vous réussissez un score fleuve avec une équipe de réservistes. C’est particulier,

Je ne sais pas si j’ai vu une équipe de réservistes, j’ai surtout vu une excellente équipe d’Angleterre et vous verrez bien qui va jouer contre les Samoa. La performance de cet après-midi, me donne beaucoup de choix, ça c’est sûr.

On ne peut pas ne pas vous faire parler du quintuplé de Henry Arundell ….

Oui, c’est un excellent finisseur. Je lui avais dit de croire en lui avant la rencontre. Je me doutais qu’il aurait l’opportunité de montrer ses qualités mais attention son poste, il finit le travail des autres et avant que la balle lui parvienne, j’ai vu une équipe qui travaillait bien avec un bon chef d’orchestre, je pense bien sûr à notre capitaine Owen Farrell qui a signé un excellent retour. Vous ne trouvez pas ?

Vous avez pourtant commencé un peu laborieusement. Le score est resté longtemps à 0-0…

Oui, mais c’était à cause de l’équipe du Chili. Nos adversaires ont été non seulement très courageux, mais ils ont tenté des choses ballons en main. Revoyez leur début de match, ils ont été performants. Après, je crois que nous aussi nous avons montré des choses.

On va beaucoup parler de Henry Arundell, mais on a aussi beaucoup vu Marcus Smith transplanté à l’arrière. Qu’en pensez-vous ?

Il a fait beaucoup de bonnes choses. Il a su utiliser les espaces qui s’offraient à lui, il s’est bien entendu avec ses ailiers et notamment Arundell bien sûr. Et j’espère bien qu’ils vont s’améliorer encore sur le plan physique au fil de la compétition. Mais avez-vous remarqué que nous avons fini le match avec sur le terrain un trio Farrell-Ford-Smith, trois numéros 10. Et je crois que ce n’était pas si mal. En tout cas, ça nous a donné beaucoup d’options.

Vous avez surclassé le Chili, mais on note que votre discipline ne fut pas au rendez-vous. Vous terminez la rencontre avec onze pénalités sifflées contre vous. Qu’en pensez-vous ?

Je nuancerais. Car en première mi-temps, nous n’avons été pénalisés que deux fois. Donc tout allait bien et puis, il y a eu cette très mauvaise seconde période de ce point de vue . Croyez-moi, nous allons nous pencher sur cette question et décortiquer chaque situation. Nous subissons en moyenne huit pénalités par match, la cote d’alerte a donc été dépassée.

Trois matchs, trois victoires dans cette coupe du monde . Êtes-vous heureux ?

Écoutez, nous n’avons pas à ma connaissance subi de blessures aujourd’hui. Tom Curry a fini sa suspension et va redevenir disponible. Nous nous retrouverons avec 33 joueurs pour faire des entraînements très compétitifs. Donc tout va plutôt bien. Mais il faudra bien ça pour nous préparer à retrouver les Samoa. Ils sont très durs, très physiques, et ils sont bien entraînés. Le dernier match ne sera pas une partie de plaisir.