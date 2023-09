Les Montalbanais Yvan Reilhac et Maxime Mathy ont connu une blessure similaire à celle d'Antoine Dupont. Les deux joueurs racontent comment ils se sont rétablis et font le parallèle avec le capitaine des Bleus.

Quand vous avez vu le contact entre Antoine Dupont et Johan Deysel, avez-vous de suite pensé à une blessure au plancher orbital ?

- Yvan Reilhac : J'y ai pensé directement parce que moi, la blessure, s'était produite un peu de la même manière, avec la tête de l'adversaire dans mon visage. Quand j'ai vu le choc et l'endroit du choc, j'ai tout de suite pensé à ce genre de blessure. Mais je n'ai pas vu si ça a beaucoup gonflé par contre.

-Maxime Mathy : Quand nous avons vu le choc hier soir, tout le monde s’est arrêté de respirer ! Mais pour moi, cela s'était fait sur un coup de coude.

Est-ce que la douleur est instantanée ou est-ce qu'elle arrive plus tard, à froid ?

- YR : Non, j'ai même continué mon match ! Tu sens que tu as pris un coup mais pas forcément que c'est cassé. Mais par la suite, quand ton corps se refroidit, tu sens que dès que tu bouges ta bouche, tes lèvres. Cela fait comme des petites décharges.

-MM : C’est différent d’une blessure sur une autre partie du corps parce que le moindre truc, même un peu de vent, fait que j’avais les yeux qui coulaient. Je ne sais pas comment est la blessure d’Antoine Dupont, mais dès que je faisais quelque chose, mon œil gonflait. Il y a de l’air qui passait car j’avais le sinus de touché.

Antoine Dupont a été opéré ce vendredi 22 septembre au CHU Purpan de Toulouse. Le capitaine du XV de France s'est fait poser une plaque pour traiter sa fracture maxillo-zygomatique et va revenir dans le groupe France dans les prochains jours.https://t.co/5kS9d3RULk — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) September 23, 2023

Est-ce que vous avez dû passer par une opération pour vous soigner ?

-YR : Non, je ne me suis fait opérer après avoir rencontré le chirurgien. J'avais beaucoup de petites fissures mais pas une grosse facture. Et mon œil n'avait pas bougé donc il n'y avait pas besoin d'une intervention. J'étais touché sous l'œil alors qu'Antoine Dupont est touché au maxillo-zygomatique, qui est plus sur le côté, mais cela revient un peu au même.

-MM : Pour moi, il a fallu opérer. J’avais exactement comme lui sauf que ma fracture était déplacée, c'est-à-dire que l'os s'est cassé et qu'une partie était montée sur l'autre. J'avais aussi le plancher orbitaire cassé. Pour l’os maxillo-zygomatique, avec un crochet, le chirurgien me l’a retiré pour me le remettre en place. Il m’avait aussi mis une plaque sous le plancher orbitaire, que j’ai encore aujourd’hui. Je l’enlèverai quand j’arrêterai le rugby je pense. Si la fracture maxillo-zygomatique de Dupont n'est pas déplacée, ce n’est pas trop grave. Sinon, c’est ennuyant, il faut se faire opérer.

Comment s'est passée votre convalescence ?

-YR : Il n'y avait rien à faire, seulement attendre que cela cicatrise. Je sentais que j'avais un problème car j'avais mal dès que je bougeais la bouche, les deux premières semaines. Mais après, je n'ai plus rien senti. J'avais eu trois semaines sans contact puis une semaine avec contact et ensuite j'ai pu reprendre les matchs. Je n'ai pas eu d'appréhension au contact quand j'ai repris le rugby. Je n'y ai plus pensé et je n'ai plus eu mal. On m'a déconseillé de jouer avec un masque. On me disait que c'était risqué de jouer un match masqué, parce que si je prenais un coup, cela pouvait bouger l'os, et donc l'œil.

-MM : Je me suis fait opérer une semaine après. Ensuite, j’ai passé trois semaines à éviter le contact. Il ne fallait pas que j’éternue, que je me mette de l’eau dans les yeux et que je fasse attention à tout. Il y a trois semaines de cicatrisation et trois semaines de reprise tranquille.

L'ancien palois Yvan Reilhac joue aujourd'hui pour Montauban. Icon Sport - Icon Sport

Jouer avec un masque semble-t-il possible ?

-MM : Autant pour un nez cassé, tu joues avec un masque et ça protège un petit peu. Mais là, sur le côté, c’est galère. Et puis vous savez comment c’est : quand une équipe voit un joueur avec un masque, la première chose qu’elle va essayer de faire, c’est l’attraper.

Êtes-vous optimiste pour Antoine Dupont ?

-MM : Je pense que les spécialistes savent ce qu’ils font donc s’ils pensent qu’il peut jouer, il jouera et c’est ce que j’espère pour lui et l’équipe de France. Ce qu’a Antoine Dupont, ça fait mal sur le coup mais ensuite ce n’est pas très douloureux. Si c’est juste cassé et pas déplacé, je pense qu’il pourra jouer. J’espère que nous aurons de bonnes nouvelles pour lui et j’en suis convaincu. La France ne joue pas la semaine prochaine, dans quinze jours il y a l’Italie qu’il peut zapper et ensuite il y a le quart dans trois semaines… Le temps de cicatrisation sera bon donc je pense que c’est possible. Et puis, c’est une Coupe du monde, donc même à trois jours près, tu tentes le coup.