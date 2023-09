Marcel van der Merwe, le pilier droit de Brive, qui compte sept sélections avec les Springboks, estime que le vainqueur de ce choc accumulera "énormément de certitudes" pour la suite de la coupe du Monde.

Comment analysez-vous les débuts des Springboks ?

Ils sont très bons. Ce n’était pas le groupe le plus facile à avoir. Face à l’Écosse, c’était une entrée difficile, un grand défi. Ils ont su s’appuyer sur les forces habituelles. Ce n’était pas le match parfait, mais il ne s’agit pas de le chercher en phase de poules, surtout qu’une défaite aurait pu les mettre en difficulté. Face à la Roumanie, c’était un match sérieux et complet, dans des conditions différentes liées à l’adversité. Je pense que la mise en jambes a été parfaite avant le gros match de ce samedi soir…

Justement, quelles sont les clefs de cette partie ?

En entrant en coupe du Monde, on sait que le chemin est difficile. Le premier grand obstacle arrive plus tôt que d’habitude. On peut le voir comme un avantage avant d’aborder les matchs à élimination directe. Ils vont pouvoir s’évaluer par rapport à ce qui se fait quasiment de mieux dans le monde. Pour gagner, à la vue de la composition, les Boks vont s’appuyer sur leur ADN, avec la volonté d’être chirurgical en mêlée et en touche. Je m’attends à un début de match avec beaucoup d’utilisation du jeu au pied, sur les vingt premières minutes. Ce sera une bataille pour le territoire, mais en attaque, je pense qu’on verra le même visage que face à l’Écosse, avec la volonté d’attaquer un peu plus la ligne davantage avec notamment la présence de Manie (Libbok, NDLR). Nous avons plusieurs options pour mettre en difficulté l’Irlande.

Manie Libbok sera titulaire face à l'Irlande. Icon Sport - Icon Sport

L’Irlande reste sur deux succès de rang. Est-ce que cela peut avoir une incidence sur le mental des Boks ?

Je ne pense pas. Le staff a analysé les déconvenues pour éviter de commettre les mêmes erreurs. Les gars sont passés à autre chose dans leur tête, et le contexte est différent avec cette coupe du Monde.

Que pensez-vous banc en 7-1 ?

Je ne suis pas surpris par cette configuration. Au pays, on l’apprécie, car elle fonctionne très bien. Ça m’aurait plu de jouer dans une équipe avec sept avants sur le banc (sourire). Le staff part sur une stratégie intrigante, mais intelligente. On joue avec nos forces, et je ne la changerais pas si j’étais à leur place. Nous avons une profondeur d’effectif quasiment unique dans le monde.

Les Sud-africains sont apparus ce vendredi en début d’après-midi totalement détendus, voire même d’humeur festive au vu des nombreuses blagues, farces et éclats de rire que l’on a pu voir durant les quinze minutes réglementaires ouvertes aux médias.https://t.co/buE5MyrFIJ — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) September 22, 2023

Croyez-vous à un plan anti-Sexton ?

Il est difficile de limiter son influence sur le jeu. Je ne sais pas exactement ce qu'ils vont faire l'arrêter, mais je pense qu’on essaiera avant tout de conserver la possession sur la longueur de la partie. En fait, pour limiter Sexton, les Boks vont, selon moi, se concentrer sur leur plan.

Qui aura le plus la pression ?

Elle est sur l’Irlande, qui doit encore jouer l’Écosse. En 2019, l’Afrique du Sud a perdu en phase de poules face aux All Blacks, et ça ne leur a pas empêché d’aller au bout. Ils ont une foi différente liée au dernier Mondial. L’équipe est en confiance. C’est un match très important pour marquer les esprits. L’Irlande voudra se prouver des choses. Peu importe le résultat, ce ne sera pas la fin de l'aventure. Mais, le vainqueur ressortira avec énormément de certitudes pour la suite de la compétition.