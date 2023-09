Tous deux reconnus pour leur puissance et les dégâts qu’ils causent à l’adversaire dans les collisions, le Sud-africain Damian de Allende et l’Irlandais Bundee Aki se livreront samedi soir au Stade de France un duel explosif.

Âmes sensibles s’abstenir. Le duel que vont se livrer samedi soir les deux colosses que sont Damian de Allende et Bundee Aki s’annonce… saignant. Tous deux évoluant dans le pur registre des premiers centres puissants et capables de mobiliser plusieurs joueurs au centre du terrain pour y faire des points de fixation, leur explication promet d’être musclée. Du haut de son mètre quatre-vingt-dix pour 105 kg, De Allende est la tour de contrôle de l’attaque sud-africaine. En 2019, il avait joué un rôle majeur dans la conquête du titre mondial puisqu’il avait disputé l’intégralité des sept rencontres avec les Boks, du match d’ouverture contre les All Blacks jusqu’à la finale où, avec ses coéquipiers, il avait roulé sur une Angleterre que l’on pensait toute puissante après sa démonstration de force en demie contre la Nouvelle-Zélande.

Aki, lui, ressemble plus à une boule de démolition. Plus râblé (il mesure 1,78m) mais tout aussi lourd (105 kg) le centre du Connacht fait de ravages sur la ligne d’avantage. Dans cette Coupe du monde 2023, il compte déjà sept franchissements et 18 défenseurs battus. Alors certes, les derniers adversaires des Irlandais n’étaient pas du calibre de la première nation mondiale, mais Aki montre qu’il est toujours indiscutable au poste de premier centre, et ce à 33 ans passés.

De Allende : "Il a toujours fait partie des meilleurs numéros 12 au monde"

De Allende n’est pas beaucoup plus jeune (31 ans). Et les deux hommes, qui comptent respectivement 76 sélections avec les Boks et 49 avec l’Irlande, se sont croisés plus d’une fois sur le circuit international. Leurs "rencontres" se sont même faites plus fréquentes ces dernières années, depuis que De Allende a rejoint l’Irlande et les rangs du Munster : "J’ai joué plusieurs fois contre lui avec le Munster mais il n’était pas du match de l’année dernière que nous avons disputé à l’Aviva Stadium. C’est un joueur fantastique, il a toujours fait partie des meilleurs numéros 12 au monde. J’ai regardé ses deux derniers matchs et il me paraît en très bonne forme. Je sais en plus qu’il honorera sa cinquantième sélection demain et qu’il voudra se montrer à la hauteur de l’évènement. Je vais en faire de même et je suis sûr que l’on ne se décevra pas l’un et l’autre..." Et nous non plus...