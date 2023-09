Dans ce match agréable et plein de suspense, Géorgiens et Portugais se sont particulièrement illustrés, notamment par leurs individualités. Et les facteurs X des deux équipes ont parfaitement exploité les espaces.

Les tops

Raffaele Costa Storti

Son doublé eut une importance autant sur le plan comptable que pour le moral des troupes portugaises. En première mi-temps, il bénéficie d'un ballon sur le côté droit écarté par ses avants. La façon dont il repique intérieur est brillante, puisqu'il évite le trafic, le contourne et file en coin pour aller marquer. C'est là toute la qualité de ce type de joueurs, capables de faire la différence dans un moment clé. Jusque-là, le Porugal n'était pas à son avantage, et l'ailier de Béziers avait très peu été vu ballon en main. Cela relançait la rencontre juste avant la pause, tandis que sa deuxième réalisation faisait passer devant les Loups au tableau d'affichage. Portela feintait la passe à gauche, allait attirer deux défenseurs pour la passer après-contact à Raffaele Costa Storti. Le reste, c'est une course depuis le milieu de terrain qui fit glisser Todua, et permit aux siens de chavirer dans une douce euphorie. Et quelle percée en fin de match...

Davit Niniashvili

Il semblait dans tous les coups. Il n'a peut-être pas marqué, mais Davit Niniashvili a constamment permis à sa sélection d'avancer. En première période notamment, il a beau être coupable de deux en-avant (et d'un coup de pied en ballon mort), il est la raison principale de la bonne partie géorgienne. Sa relance à la 25e minute en est l'exemple le plus marquant, avec trois défenseurs battus à la réception d'une chandelle. Cependant, une fois Kveseladze servi, l'action ne peut se poursuivre sur la gauche.

Dans cette rencontre, Davit Niniashvili fut bien difficile à saisir pour les Portugais Icon Sport - Pierre Costabadie

Le Lyonnais remet ça dix minutes plus tard, ce qui permet un gros temps fort des siens, et de même juste avant la mi-temps. Ses statistiques parlent pour lui : 137 mètres gagnés avec le ballon, 3 franchissements, 3 passes après contact, 10 défenseurs battus...

Pedro Bettencourt

On aurait pu mentionner la prestation remarquable de Nicolas Martins, ou l'entrée en jeu très positive de Thibault de Freitas. Mais le centre Pedro Bettencourt fut excellent pour amener de l'avancée à son équipe. Le retour des vestiaires notamment fut acquis à sa cause, avec des plaquages offensifs et des courses bien senties. Un impact qui eut pour effet de relancer le Portugal dans le deuxième acte.

Les flops

Diogo Hasse Ferreira

Difficile de taper sur un pilier droit qui a joué la quasi intégralité de la rencontre. C'est si rare à ce niveau de compétition. Mais si les Lobos ont souffert en première période, cela s'explique par un déficit dans les collisions et la mêlée. Et à ce petit jeu, Diogo Hasse Ferreira a été pris au dépourvu dans le secteur de la mêlée fermée, où il a été pénalisé, et dans les collisions, notamment face à Gigashvili...

Francisco Fernandes

Le Biterrois aura eu son moment fort, avec le grattage en première période, d'autant plus à un moment chaud. Mais du reste, la mêlée portugaise a trop souffert. Aussi, même si la règle est sévère à ce sujet, il a coûté trois points à son équipe pour être mal sorti d'un ruck. Et il a même écopé d'un carton jaune pour un plaquage sans les bras et surtout, un poil haut. Fort heureusement pour lui et sa sélection, le bunker n'a pas changé la couleur de son carton.

Tedo Abzhandadze

Il a réalisé un 100% face aux perches, mais le joueur de Montauban a trop peu eu d'impact sur la rencontre. Dans l'animation, ce fut parfait dans l'entame. Mais ensuite, les Géorgiens n'ont pas assez exploité leur domination. Aussi, il ne fut pas aussi décisif qu'on ne l'attendait dans le jeu au pied d'occupation, secteur dans lequel les Portugais n'étaient pas au mieux.