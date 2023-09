Il n'y a jamais eu match entre l'Australie et la Géorgie. Symbole de cette domination sans partage des Wallabies, Ben Donaldson a été éblouissant alors que Davit Niniashvili a coûté cher aux Lelos.

Les Tops

Ben Donaldson

Il est le grand homme de l'Australie, ce samedi soir. Titulaire à l’arrière face à la Géorgie, l’habituel ouvreur des Waratahs a été d’une sobriété bienvenue pour les Wallabies. Très propre dans la couverture du fond du terrain, Ben Donaldson a surtout été précieux face aux perches. Avec seulement un échec en cinq tentatives, l’arrière des Wallabies a marqué onze points en première période, validant l’outrageuse domination australienne. Donaldson a été à la conclusion de l'interception de Tupou sur une passe hasardeuse de Niniashvili, avant de signer l'essai du bonus offensif sur une passe de Carter Gordon. Au total, Donaldson a terminé la rencontre avec 25 points sur les 35 australiens.

Jordan Petaia

Le centre des Reds a parfaitement lancé les Wallabies. Dès la troisième minute, Jordan Petaia a fait parler sa puissance à cinq mètres de la ligne et finir sa course dans l’en-but. À la neuvième minute, le centre a cette fois fait briller sa technique en adressant une merveille de passe après contact pour envoyer Mark Nawaqanitawase en terre promise. Ses deux actions de classe mondiale ont véritablement lancé le Mondial des Australiens et scellant un écart que les Lelos n'ont jamais pu combler.

Taniela Tupou

Le droitier australien a livré une partie à la hauteur de son statut. Le Wallaby d'origine tonguienne a fait parler sa puissance en mêlée avec une technique et une poussée impitoyables face aux piliers gauche géorgiens. Sa folle course sur l'interception de Niniashvili et sa passe parfaite pour Donaldson n'a fait que valider une performance royale du pilier australien.

Les Flops

Davit Niniashvili

Le très haut niveau international n'a pas de pitié. Alors qu'il faisait une partie sérieuse, Davit Niniashvili récupéra un ballon dans ses vingt-deux mètres pour cavaler jusque dans la moitié de terrain australienne, à la 56ème minute. Plaqué par Nic White aux quarante mètres, le Lyonnais balança la gonfle sans regarder et la sanction fut impitoyable. Interception, une passe, essai australien. De 21-8 avant l'action, les Géorgiens concédaient un retard de vingt points après l'essai de Donaldson. Moins de cinq minutes après sa gourde, Niniashvili a cédé sa place à Giorgi Kveseladze.



Vasil Lobzhanidze

Le demi de mêlée n’a pas su fluidifier le jeu des Géorgiens. Avec seulement 41% de possession, les Lelos n’ont certes pas eu beaucoup de ballons à exploiter mais le Briviste n’a pas accéléré le rythme. À la demi-heure de jeu, Vasil Lobzhanidze s’est rendu coupable d’une faute grossière sur Tate McDermott qui aurait pu lui valoir un carton jaune. Pénalisé à trois reprises lors du premier acte, le Briviste devra vite réagir.



Mirian Modebadze

Autre symbole de l’indiscipline géorgienne, l’ailier des Lelos ne s’est malheureusement pas fait remarquer par ses appuis déroutants. En manque criant de ballons sur son aile gauche, Mirian Modebadze s’est fait sanctionner à trois reprises, sur des fautes stupides. Juste avant la pause, l’ailier géorgien est venu coffrer Nic White alors que ce dernier n’avait pas sorti le ballon du ruck. Luke Pearce, l’arbitre de la rencontre, a logiquement choisi de lever un carton jaune en direction de Modebadze.