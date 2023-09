Le Portugal et la Géorgie se sont quittés sur un spectaculaire match nul (18-18). Nuno Guedes avait la balle de match sur la sirène mais sa pénalité est passée à gauche des poteaux.

Les Géorgiens et les Portugais se séparent sur un match nul (18-18) qui fera regretter les deux équipes, ce samedi pour la deuxième journée de la poule C à Toulouse. Chaque équipe a eu sa mi-temps, sa période au score, mais un essai géorgien à la dernière minute leur a permis d’arracher un match nul face à de vaillants Portugais. Mais étrangement, les deux équipes peuvent sortir déçues de ne pas avoir remporté cette rencontre.

Pas de temps à perdre pour la Géorgie, qui a ouvert la marque dès la deuxième minute de jeu. Ils récupéraient un ballon sur un en-avant adverse, avant de mettre le feu dans la défense par leurs trois-quarts. Niniashvili franchissait le rideau défensif avant de se retrouver dans un 2 contre 1, et de servir Tabutsadze pour aller à l’essai (7-0, 3e). Les Lelos ajoutaient une pénalité (10-0, 17ème), et pensaient même à un essai d’Aprasidze (19e), mais ce dernier s’était emmené le ballon par un en-avant. Coup de chaud sur le public portugais, venu en nombre au Stadium.

Dominatrice, la Géorgie ne tue pas le match

Les Géorgiens marchaient sur la rencontre et on ne voyait que très peu le Portugal joueur et vaillant de la semaine dernière contre le pays de Galles. Il fallut attendre une nouvelle pénalité géorgienne (13-0, 33e) pour les voir se réveiller, sur une action construite par du jeu de trois-quarts depuis leur camp. Costa Storti partait sur l’aile droite avant de crocheter tout le monde et trouver un intervalle. Sa vitesse prenait tout le monde de court et Niniashvili ne pouvait que repousser le Biterrois en coin (13-5, 34e). Les Lusitaniens se faisaient une dernière frayeur avec un carton pour le pilier Fernandes, coupable d’une charge à l’épaule. Le bunker n’aggravait pas la sanction, et le score restait inchangé à la pause.

Les Portugais y ont cru jusqu’au bout

Plus agressifs et plus en réussite, Os Lobos prenaient la seconde période à leur compte. Samuel Marques engrangeait les points pour ramener son équipe à portée (48ème, 53ème, 13-11). Et même devant au score. Portela attirait deux défenseurs pour passer après contact à Costa Storti. L’ailier prenait tout le monde de vitesse pour s’offrir un doublé (13-18, 58ème). La belle histoire pour lui qui devait sa titularisation au carton rouge de Pinto la semaine dernière. La Géorgie était sous l’eau, et ne parvenait plus jusqu’au camp adverse. La seule offensive aurait pourtant pu aller au bout, mais Jalagonia, sur une pénalité jouée à la main, n’arrivait pas à aplatir dans l’en-but (61ème). Les Lusitaniens insistaient, sans marquer. On pensait alors les voir décrocher leur première victoire en sept matches de Coupe du monde.

Mais les Lelos ont retrouvé leur discipline, et le jeu par leurs arrières. Remontant le terrain petit à petit, ils obtenaient une pénalité après une erreur de Lucas, entrée désastreuse du demi de mêlée remplaçant portugais. Penaltouche à cinq mètres, et le maul se formait avec le soutien de plusieurs arrières, avant d’aller s’écrouler dans l’en-but. La vidéo donnait son verdict : essai de Zamtaradze, le talonneur entrant (18-18, 79ème). Luka Matkava avait la transformation pour passer devant, mais manquait les perches ! Le Portugal avait le renvoi en jeu de la dernière chance, et obtenait une pénalité de la victoire inespérée. Mais Guedes manquait à son tour son premier coup de pied du match ! Rageant pour les Portugais, qui obtiennent un résultat historique, mais avec un soupçon de déception au vu du scénario. La première victoire attendra, mais au moins aucune des deux équipes ne terminera la compétition avec quatre défaites. Fait assez insolite, en 21 rencontres entre les deux équipes, 3 ont terminé sur un match nul (14%). Prochain match samedi pour la Géorgie contre les Fidji, la veille d’Australie-Portugal.