Joao Granate, le troisième ligne aile du club lisboète du GD Direito et de la sélection portugaise, qui sera titulaire demain contre la Géorgie, à Toulouse, vise une première victoire des Lobos en Coupe du monde après la belle prestation opposée aux Gallois (défaite 28-8) le week-end dernier.

Demain, à Toulouse, pour votre deuxième match du Mondial, vous affronterez la Géorgie. Votre prestation contre le pays de Galles incite à l’optimisme. Mais comment faire pour battre cette équipe que le Portugal n’a plus battue depuis dix-huit ans ?

Pour vaincre la Géorgie, nous savons qu’il va falloir rivaliser devant. Pour cela, nous chercherons à conserver le ballon le plus possible, afin de les contenir devant en premier lieu, et contrôler la partie. Durant toute la semaine, à l’heure de préparer ce rendez-vous, nous avons beaucoup évoqué, entre avants, les phases de conquête mais aussi la bataille dans les rucks. Nous avons beaucoup travaillé sur ces points précis et nous sommes prêts à nous battre. Et à saisir toutes les opportunités qu’il y aura pour marquer, en mettant nos trois-quarts dans de bonnes dispositions.

D’où le choix du staff d’opter pour un banc à six avants et deux trois-quarts, contrairement au 5-3 contre les Gallois...

Effectivement, c’est une stratégie de Patrice Lagisquet et de ses adjoints pour lutter à armes égales avec le pack géorgien. Lors de notre dernière opposition contre eux, en finale du Rugby Europe Championship (victoire des Lelos, 38-11, le 19 mars, à Badajoz, N.D.L.R.), nous avions eu des difficultés en mêlée et à contrer leurs ballons portés. Les titulaires devront se donner à 200%, sachant qu’il y aura plein de remplaçants potentiels, qui seront là pour assurer leur part du travail ensuite. Une fraîcheur qui pourrait être la clé.

Lors de votre entrée en lice, à Nice, la semaine dernière, vos supporters étaient présents en masse. Demain, au Stadium de Toulouse, on annonce un stade aux couleurs rouge et verte. Que ressentez-vous devant tant de soutien ?

C’est un sentiment fantastique de sentir cette présence et ce soutien massif. Nous sommes très bien accueillis partout où nous allons, que ce soit à l’hôtel, à l'entraînement ou au stade. Après, on essaie de ne pas trop s’attarder dessus car c’est un aspect que l’on ne maîtrise pas. Nous, joueurs, on essaie, avant tout, de nous concentrer sur les choses que nous sommes en capacité de contrôler et de maîtriser. Mais cette ferveur est une fierté et elle fait du bien à notre ego. C’est un peu comme si nous étions à la maison.