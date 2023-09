L’ancien patron des arbitres s’est invité à plusieurs séances avec les Lobos afin de préparer la rencontre face à la Géorgie et imprégner le groupe d’une certaine discipline.

La pluie tombait sévèrement au Parc des Sports de Perpignan. Alors que les Portugais vaquaient à leurs traditionnelles habitudes, entrecoupées de séquences offensives et de fignolage sur les fondamentaux, Alain Rolland sortait de la tanière du vestiaire pour entrer en scène durant l’orage. Affublé d’un ciré qu’il aurait pu allégrement porter du côté de son Dublin natal quand le ciel se crispe, l’Irlandais procédait tout en douceur, sans s’imposer ni s’effacer. Un registre qui ressemble à l’idée que l’on se faisait d’Alain Rolland durant sa carrière d’arbitre, discret mais sachant faire passer le message.

José Lima, le centre des Lobos, abonde dans ce sens : "La discipline est un secteur essentiel, à ce niveau on a constaté que rien n’était facile. On a regardé avec Alain, durant toute la semaine, les attitudes à fournir afin d’être dans la bonne approche. Et notamment pour la rencontre face à la Géorgie, car il faut que l’on soit dans les bons standards, que ce soit dans les rucks ou sur le plaquage qui sont très surveillés." Avec onze pénalités concédées face aux Gallois, un chiffre largement honorable, un cap supplémentaire pourrait être franchi par ce travail spécifique.

Se fondre dans le groupe

Alors qu’il jouit d’une carrière incroyable, Alain Rolland a démontré durant toute la matinée d’entraînement, un recul digne de sa fonction. Quand il était venu le temps d’une opposition, la foulée reprenait naturellement sa place. Parmi de simples gestes et d’autres indications d’usage, sans le sifflet presque un comble, il prenait la chasuble pour se distinguer et officiait en quelque sorte ses directives. D’un ton calme et posé, sans être intrusif non plus, l’Irlandais se faisait comprendre et la concentration fut maximale tandis que Patrice Lagisquet ou David Gerard ordonnaient le tempo à suivre avec leur staff. Un renfort ponctuel apprécié par Luís Pissarra, l’entraîneur des lignes arrière : "La venue d’Alain est une très bonne chose, il va rester deux semaines avec le groupe. On peaufine ensemble un certain nombre de paramètres, de détails. Nous avons des secteurs sur lesquels nous devons progresser vite. On sent que le collectif est tiré vers le haut par ce type de séance et cela fait partie de l’apprentissage pour élever encore plus notre niveau, à commencer par le match face à la Géorgie qui sera déterminant dans ce secteur."

D’autant que le souvenir douloureux d’une défaite en mars dernier face aux Lelos peut resurgir dans les têtes lors de la finale du Championship. Oui, le contexte est tout autre et la notion du temps est passée par là. Mais nul doute que pour performer face aux puissants Géorgiens, le Portugal pourrait se servir de levier de motivation pour une éventuelle revanche. Une possibilité dont Alain Rolland n’épiloguera pas, lui qui s’est contenté d’un lapidaire "pas de commentaires" sur une quelconque pensée. Feutré, vous avez t’on dit, jusqu’au bout des lèvres !