Bonjour et bienvenue sur Rugbyrama pour suivre en direct la rencontre opposant la Géorgie et le Portugal, dans le cadre de la poule C de la Coupe du monde de rugby 2023.

La Géorgie affrontera le Portugal ce samedi (14 heures) pour se remettre en confiance après une sévère défaite face à l'Australie. Les Géorgiens se doivent une revanche alors que le Portugal veut prolonger ses belles promesses. Les hommes de Patrice Lagisquet ont fait mieux que résister face au pays de Galles et auraient pu davantage inquiéter les Gallois avec plus de précision. La rencontre se déroulera au Stadium de Toulouse et sera arbitrée par Paul Williams.