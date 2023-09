Avant Géorgie-Portugal ce samedi à 14 heures, Joe Worsley, entraîneur adjoint des Lelos, s’est exprimé sur la blessure d’Antoine Dupont. Pour lui, c'est un coup dur pour le XV de France avant tout, mais pour le rugby et le jeu de manière générale.

C’est la (très) mauvaise nouvelle de cette fin de semaine qui n’aura échappé à personne. Le demi de mêlée français Antoine Dupont, un des meilleurs joueurs de la planète et capitaine du XV de France, est sorti sévèrement blessé à la 46ème minute contre la Nambie (96-0) après un violent choc à la tête avec le trois-quarts centre namibien Johan Deysel. Une blessure au visage, l'éloignant des terrains pour un temps encore inconnu, qui dépasse largement les limites du XV de France, qui polarise la France entière et même bien au-delà, tant l’aura de Dupont est importante.

A lire aussi : Coupe du monde de rugby 2023 - "La France peut dire adieu à ses rêves sans Dupont"... La revue de presse étrangère après France - Namibie

Cet accident est forcément arrivé aux oreilles des autres nations et cette blessure est une mauvaise nouvelle pour la France mais aussi pour le rugby dans son ensemble. Questionné en conférence de presse, l’entraîneur adjoint de la sélection caucasienne passé par le Top 14, Joe Worsley, insiste sur l’impact de cette blessure et affirme sa déception. "J’adore regarder Dupont jouer. Je suis malheureux qu’il se soit blessé. S’il ne rejoue pas de la compétition, c’est triste, parce qu’à chaque fois qu’il est sur le terrain, c’est toujours plus intéressant et agréable à regarder."

"L’équipe de France n’est pas épargnée"

Pour l’ancien coach passé par Bordeaux et Castres, cette absence est la plus impactante de ce qu’a pu connaître le XV de France jusqu’ici. "Il risque de rater beaucoup de matchs de ce que j’ai vu. J’espère pour le rugby en général qu’il sera rétabli rapidement. Et j’espère, si la France y accède, qu’il pourra rejouer en demi-finales. Avant la Coupe du monde et même pendant, l’équipe de France n’est pas épargnée par les blessés. Mais là, c’est particulièrement très dur pour elle".

A lire aussi : Coupe du monde de rugby 2023 / XV de France - L'opinion du Midol. Dupont : au-delà du sujet français, une catastrophe pour la compétition…

De son côté, le numéro 8 géorgien Beka Gorgadze évoluant à la Section paloise, titulaire ce samedi face aux Lobos portugais, partage le sentiment de son entraîneur et en tire des leçons personnelles. "On est triste pour lui et pour les supporters français forcément. C’est un aussi rappel pour nous, joueurs, que tout peut arriver. Que ce soit à l’entraînement ou en match, cela fait partie du jeu et il faut bien être tous conscients de ça". Des déclarations illustrant l’admiration et l’image que renvoie le champion de France 2023. Pour rappel, la Géorgie compte dans ses rangs dix-sept joueurs évoluant en France, dont 11 en Top 14. La plupart connaissent bien Dupont et ont l’habitude d’affronter le phénomène du Stade Toulousain régulièrement.