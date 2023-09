L'opinion du Midol : Dupont : au-delà du sujet français, une catastrophe pour la compétition…

Dans son opinion du jour, notre journaliste Marc Duzan revient sur la blessure d'Antoine Dupont, la comparant à l'adducteur d'un certain Zinédine Zidane.

Soudainement, le "maxillo-zygomatique" d’Antoine Dupont a fait irruption dans la matinée de 65 millions de Français. Il s’est glissé entre la biscotte et le café, s’est enchâssé dans les bouchons des grandes villes, s’est fait une place dans tous les « cafés de la paix » que compte la ruralité. Le "maxillo-zygomatique" de Dupont, c’est l’adducteur de Zizou au Mondial 2002, le nouveau centre du monde, le carrefour des conversations de ceux qui, il y a encore trois jours, ne connaissaient pas l’existence du capitaine du XV de France et considéraient le rugby de fort loin. Car il doit se passer quelque chose de grave, mon bon peuple, pour que l’infime partie du visage d’un enfant du Gers ne devance dans la hiérarchie des chaînes d’info en continu la visite du Pape à Marseille, celle du Roi Charles III à Versailles ou le procès de Redoine Faïd, fort aise d’être à présent dépassé au classement des personnes les plus détestées du pays par le rugbyman namibien Johan Deysel. Il doit se passer quelque chose de sévère, en fait, pour que des imbéciles de toute obédience en veuillent aujourd’hui avec une telle sauvagerie à la vie et à la mère de celui-ci...

\ud83d\udea8 Antoine Dupont souffre d'une fracture maxillo-zygomatique au visage. Un avis chirurgical spécialisé a été demandé, afin de définir précisément la durée de l'indisponibilité. Le demi de mêlée demeure avec le groupe France



Les infos > https://t.co/Cgki3Yg71h pic.twitter.com/PQO8Ld0x14 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) September 22, 2023

Dès lors ? En attendant que le professeur Lauwers, un « premium » de la chirurgie faciale, annonce au pays s’il peut oui ou non accomplir un miracle de nature à prolonger de quelques heures la tournée du souverain pontife en France, nous voici tous suspendus à des conjectures. La plus optimiste voudrait qu’un muscle zygomatique servant essentiellement à sourire, Antoine Dupont puisse revenir à la compétition pour la phase finale de la Coupe du monde, les Springboks ne faisant a priori marrer personne. La plus funeste des projections, elle, voudrait de son côté que le capitaine du XV de France en ait déjà terminé avec la « mission d’une vie » qui l’habitait depuis quatre ans et laisse bientôt à Baptiste Serin le soin d’intégrer le groupe France et terminer le Mondial comme le fit un certain Fabien Galthié, en 1995 et 1999.

Si le sinistre augure d’un forfait que nul n’ose encore envisager au sein du groupe France se précisait néanmoins dans les 48 heures, ce n’est pas seulement la sélection nationale qui serait brutalement amputée de son meilleur élément. C’est la Coupe du monde dans son entièreté qui perdrait là son plus bel ambassadeur, séduisant porte-drapeau que le rugby français attendait depuis la retraite sportive du « barbu » et voix sereine de toutes nos gares SNCF… Saleté de monde, va…