Si la blessure d'Antoine Dupont fait énormément parler en France, c'est également le cas en dehors des frontières de l'Hexagone. Et le moins que l'on puisse dire est que l'optimisme n'est pas de mise pour la France pour la suite de la compétition...

Le monde du rugby est sous le choc. La France a écrasé la Namibie dans des proportions records, et malgré ça, le collectif tricolore est très peu évoqué, éclipsé par une blessure de taille. Le capitaine des Bleus et meilleur joueur du monde, Antoine Dupont est sorti sur blessure suite à un contact tête contre tête avec Johan Deysel. Le verdict est tombé ce matin et le demi de mêlée souffre d'une fracture maxillo-zygomatique. Une information qui a fait le tour du monde, rebattant totalement les cartes de ce Mondial.

Placée dans la poule des Bleus, et déjà terrassée par la bande à Dupont, la Nouvelle-Zélande a assisté au choc de voir le capitaine français sortir sur blessure. Eux aussi confrontés à une absence d'envergure en 2011 avec le forfait de Dan Carter, les Néo-Zélandais de Stuff déclassent les Bleus pour la suite de la compétition : "La France peut dire adieu à ses rêves de Coupe du monde sans Dupont. Ses remplaçants Maxime Lucu et Baptiste Couilloud sont de bons joueurs individuellement, mais ils ne sont pas capables d'apporter autant que Dupont. Sans ce dernier (et d'autres), les Français ont eu du mal face à l'Uruguay."

"C'est le problème de ces matchs, les Namibiens sont obligés d'être dans l'excès d'engagement tout le temps !"



Pour @MaxGuti9, @vincentfrco et @clement_labonne dans la Troisième Mi-Temps, c'est encore plus frustrant de perdre Dupont dans ces conditions...#RWC2023 #FRAvNAM pic.twitter.com/NZr6bU4vEJ — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) September 22, 2023

Antoine Dupont est irremplaçable

Toujours dans le pays des All Blacks, nos confrères néo-zélandais du NZ Herald n'ont qu'un seul mot pour décrire la star française : "Si Matthieu Jalibert a été un remplaçant de qualité suite à la blessure de Romain Ntamack, Antoine Dupont est irremplaçable".

Possible adversaire des Bleus en quart de finale, l'Irlande a évidemment eu son mot à dire sur la blessure du demi de mêlée. Dans les colonnes du Irish Times, on s'inquiète pour l'équipe de France : "Il y a des inquiétudes pour le talisman Antoine Dupont, qui a été contraint de quitter le terrain. Toute fracture du visage pourrait compromettre sa future participation au tournoi."

Antoine Dupont absent six semaines

De l'autre côté de la Manche, les journalistes du Daily Mail se veulent confiants. Alors que le joueur est arrivé à Toulouse où il devrait se faire opérer de la maxillo-zygomatique, les Anglais annoncent la durée du forfait du capitaine des Bleus : "Antoine Dupont victime d'une fracture qui devrait le laisser loin des terrains pour six semaines". Une affirmation loin d'être sûre, alors que le staff français est encore dans le doute quant à la durée d'indisponibilité d'Antoine Dupont.