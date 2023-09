Information Midi Olympique. Selon nos informations, Antoine Dupont souffrirait d'une fracture du plancher orbitaire. Le capitaine du XV de France est sorti de la rencontre face à la Namibie, touché à la pommette droite. Il est parti faire des examens à l'hôpital privé d'Aix-en-Provence.

Terrible nouvelle en perspective pour Antoine Dupont et le XV de France. Selon nos informations, le capitaine des Bleus souffrirait d'une fracture du plancher orbitaire, après avoir été touché à la pommette droite. Parti faire un diagnostic à l'hôpital privé d'Aix-en-Provence, le Toulousain devrait être absent plusieurs semaines. Un retour serait espéré en demi-finale, voire en quarts.

À la 46ème minute de la rencontre France - Namibie, Antoine Dupont a été percuté à la tête par Johan Deysel. Les deux hommes se sont cognés mais le capitaine des Bleus est resté au sol avant de rentrer aux vestiaires le visage marqué.

Après un plaquage dangereux de Johan Deysel et un contact tête contre tête, Antoine Dupont a quitté ses partenaires...



Les infos > https://t.co/WMGLKIL7sR#FRANAM #FRAvNAM #RWC2023 pic.twitter.com/tf1NRjv5ca — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) September 21, 2023

Dupont après Ntamack

La blessure d'Antoine Dupont intervient quasiment un mois après celle de Romain Ntamack. Pour rappel, le demi d'ouverture du XV de France s'était rompu le ligament croisé du genou gauche et avait dû déclarer forfait pour la Coupe du monde. Au milieu d'une rencontre où les Bleus s'étaient imposés face à l'Écosse, Ntamack avait laissé ses coéquipiers. Un mois plus tard, l'autre maillon de la charnière des Bleus et du Stade toulousain est donc sévèrement touché et pourrait manquer la suite de la Coupe du monde.

Après être sorti du terrain, le capitaine est directement parti effectuer des examens à l'hôpital privé d'Aix-en-Provence. Cette blessure a, en partie, masqué le succès éclatant du XV de France face à la Namibie (96-0). Les Bleus ont d'ailleurs signé la plus grande victoire de leur histoire, en termes de points marqués, et, à ce jour, le plus gros succès du Mondial, devant Irlande - Roumanie (82-8).