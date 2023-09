Dans une rencontre à sens unique, le XV de France s'est largement imposé 96-0 face à la Namibie. Mais les Bleus ont perdu Antoine Dupont, touché à la pommette droite, et sorti dès la 46ème minute.

Une soirée historique ! On le savait, la Namibie est peut-être l’adversaire le plus faible du groupe et la France a fait respecter la hiérarchie en s’imposant largement face à cette équipe namibienne (96-0) avec quatorze essais marqués et zéro point encaissé. Le plus gros succès de la France datait de 2007, déjà contre la Namibie, avec un score de 87-10. Les 96 points d’écarts sont un nouveau record dans cette compétition. Avec un triplé, Damian Penaud entre lui aussi un peu plus dans l’histoire du XV de France mais ce sont les 23 joueurs présents sur la pelouse jeudi soir qui ont répondu présent. Seul ombre noire sur le tableau, la sortie du capitaine Antoine Dupont qui a été touché au visage lors d’un plaquage. Il va passer des examens rapidement.

Un Damian Penaud record

La prestation contre l’Uruguay nous avait laissé sur notre faim, mais celle de ce soir nous a complètement rassasiée. Dès le début de la rencontre, le ton a été donné par Damian Penaud qui a marqué son premier de ses trois essais de la soirée. Sur la première touche dans les 22 mètres namibiens, Antoine Dupont a trouvé l’ailier d’un très joli coup de pied avant que Penaud ne conclue le travail d’un beau cadrage-débordement comme on l’apprend dans les écoles (5-0, 7’). C’est aussi Damian Penaud qui a marqué l’essai du bonus offensif après vingt minutes de jeu et une belle combinaison en touche (26-0, 22’). Le triplé, il se l’ai offert en seconde période après une percée de Melvyn Jaminet et un décalage parfait pour conclure (68-0, 56’). Avec ces trois essais, le nouveau joueur de l’Union Bordeaux-Bègles en est maintenant à 33 en équipe de France. Il se rapproche des 34 essais de Vincent Clerc et du record de Serge Blanco qui en totalise lui 38.

Damian Penaud n’est pas le seul à s’être illustré dans ce match puisque Jonathan Danty, pour son premier match dans une Coupe du monde, s’est offert un doublé (9’, 26’), tout comme Charles Ollivon (18’, 68’) et Louis Bielle-Biarrey (41’, 64’) qui continue d’étaler son talent aux yeux de tous. L’ailier de Bordeaux a d’autant plus réalisé un match plein puisque c’est lui qui a servi Jonathan Danty pour le deuxième essai français, en reprenant le ballon à l’extérieur du terrain pour le volleyer. À chaque fois qu’il a été trouvé, il a fait progresser les siens et, nul doute qu’il a marqué des points dans l’esprit de Fabien Galthié.

Les finisseurs terminent le travail

Avec un score large à la pause (54-0), Fabien Galthié en a profité pour procéder rapidement à des remplacements et donner du temps de jeu à tout le monde. Des finisseurs qui se sont illustrés puisque Baptiste Couilloud, remplaçant d’Antoine Dupont, a inscrit lui aussi un essai au retour des vestiaires (47’). Parmi les entrants, Melvyn Jaminet a su apporter sa puissance et sa vitesse au poste d’arrière, Thomas Ramos passant au poste de demi d’ouverture avec la sortie de Matthieu Jalibert. Melvyn Jaminet a marqué le douzième essai français après une combinaison en touche et un service de Gaël Fickou (76’).

Déjà en difficulté, les Namibiens se sont rendu la tâche encore plus difficile juste après la mi-temps avec un plaquage tête contre tête de Johan Deysel sur le capitaine des Bleus (45’). À 14, la Namibie a laissé trop d’espace à la France qui en a profité. Les Namibiens ont même fini à 13 avec le carton jaune en fin de match de Jason Benade qui a écroulé un ballon porté qui allait finir en essai. L’arbitre n’a pas eu le choix que d’accorder un essai de pénalité (80’). Une prestation complète des Français avec au passage un très bon Thomas Ramos qui a réussi 12 de ses 13 coups de pied. La France se tourne maintenant vers l’Italie qu’elle affrontera dans deux semaines, le vendredi 6 octobre à Lyon, avec l’objectif d’une quatrième victoire pour terminer en tête de ce groupe A.