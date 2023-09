Alors que les Bleus récitaient leurs gammes face à la Namibie, le match a pris un mauvais tournant. Après un plaquage dangereux de Johan Deysel et un contact tête contre tête, Antoine Dupont a quitté ses partenaires à la 45ème minute. Sécoué, le capitaine des Bleus a quitté la pelouse du Stade Vélodrome et est d'ores et déjà parti faire des examens supplémentaires. Il pourrait être touché au plancher orbitaire.

La Coupe du monde du XV de France a-t-elle pris un tout autre tournant ce jeudi soir ? Alors quer tout se passait comme prévu pour les Français, un plaquage dangereux du capitaine namibien, Johan Deysel, a tout fait basculé. La tête de l'ancien columérin est entrée en contact avec celle d'Antoine Dupont à la 45ème minute de jeu. Le demi de mêlée toulousain est resté plusieurs secondes au sol, avant de quitter le rectangle vert, avec une mine loin d'être rassurante. Il pourrait souffrir d'une fracture du plancher orbitaire. #RWC2023 | ? Alors qu'ils pensaient avoir inscrit un essai, les Namibiens sont finalement pénalisés après un choc tête contre tête. Antoine Dupont s'est relevé, mais il cède sa place. L'arbitre sort un carton jaune qui pourrait se transformer en rouge.

Dupont est directement parti faire des examens Tout le peuple tricolore va désormais retenir son souffle. Les prochaines heures risquent d'être longues pour tout le monde, en attendant des nouvelles du capitaine tricolore. Ce dernier est d'ores et déjà parti faire des examens dans un hôpital marseillais, touché à la pommette droite selon France 2. C'est un fait : le choc a été violent. Après avoir effectué une passe pour Jalibert, Antoine Dupont a été heurté de plein fouet par le numéro 13 namibien. Le Toulousain a mis un bon bout de temps à se relever. Il a ensuite quitté la pelouse du Vélodrome, accompagné des soigneurs. Son départ pour l'hôpital le plus proche est forcément une source d'inquiétude, il a d'ailleurs été accompagné par Didier Lacroix, le président du Stade toulousain. Bien évidemment, si jamais il devait y avoir fracture pour Dupont, sa Coupe du monde serait fortement compromise, voire terminée. Pour rappel, les Bleus doivent faire sans Romain Ntamack durant le Mondial, et sans Julien Marchand depuis le match d'ouverture.