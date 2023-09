En inscrivant trois essais contre la Namibie, Damian Penaud a porté son compteur d’essais en bleu à 33 et est entré encore un peu plus dans l’histoire du XV de France. Explications.

Damian Penaud n’en finit plus d’affoler les compteurs. Lors de sa dernière titularisation en Bleu, lors du match d’ouverture du Mondial contre la Nouvelle-Zélande, par-delà le fait qu’il avait concrétisé l’excellent début de seconde période du XV de France, son premier essai dans la compétition lui avait permis d’égaler Philippe Sella, troisième au classement des meilleurs marqueurs de l’histoire de la sélection, avec 30 réalisations. Jeudi soir dans un stade Vélodrome incandescent, prêt à bouillir aux exploits des Bleus, le futur ailier bordelais a encore été le premier à s’illustrer. Une première banderille plantée le long de sa ligne après une passe au pied (avec rebond) peu académique d’Antoine Dupont (6e).

Une deuxième, un peu plus tard, qui doit tout à une somptueuse chistera du talonneur Peato Mauvaka (21e). Avec ces deux nouveaux essais, Damian Penaud a dépassé en cours de match non seulement Philippe Sella, mais il est revenu à la hauteur de Philippe Saint-André (32). Pour son troisième essai de la rencontre, il a fallu un peu attendre. Pas si longtemps, nous direz-vous. Sauf qu’avec Penaud, on en deviendrait presque aussi gourmand qu’exigeant. Bref, un peu avant l’heure de jeu, après avoir été salement oublié par Melvyn Jaminet, il a tout de même été servi par Thomas Ramos dans son couloir pour un joli triplé (54e). Exit donc PSA. Les mauvaises langues rétorqueront que le « serial-marqueur » des Bleus n’affrontera pas la Namibie toutes les semaines. Mais quand même… Au passage, il a aussi égalé le record du nombre d’essais inscrit sur une année civile. Jusque-là, Philippe Saint-André était seul au panthéon du rugby français avec douze réalisations en 1995. Désormais, ils sont deux.

À cinq essais du record de Blanco

Mais, à ce stade-là, force est de s’interroger si le record de Serge Blanco – 38 essais inscrits en Bleu – tiendra encore bien longtemps. Avant, l’ancien Clermontois aura à surclasser Vincent Clerc (34). Un objectif, au rythme qu’il affiche, qu’il devrait atteindre durant cette Coupe du monde. "Damian, c’est un athlète, disait de lui l’entraîneur de l’attaque tricolore Laurent Labit à l’issue de la victoire inaugurale sur les Blacks. C’est un joueur qui, offensivement, arrive à bien se placer et à utiliser les situations." D’un tout petit rien, il en fait (souvent) des merveilles, quitte à se faire oublier parfois durant de trop longues minutes, selon ses rares détracteurs. Laurent Labit, lui, est un hyperexigeant. "On aimerait que Damian fasse plus, disait-il encore au cours du "débriefing" d’après-match face à la Nouvelle-Zélande, il y a deux situations de turnover sur lesquelles au lieu de passer le ballon, il se déplace et il perd un peu nos joueurs dans le circuit. Défensivement, il y a aussi des domaines dans lesquels il peut s’améliorer. Dans pas longtemps, il deviendra sûrement le meilleur marqueur de l’équipe de France. À l’âge qu’il a, c’est formidable. Mais il est à 70 % de ce qu’il peut faire au niveau international. Il le sait et il doit travailler." Toutefois, c’est désormais une question de semaines ou de quelques mois avant de voir le nom mythique de Serge Blanco être effacé définitivement du tableau d’honneur du XV de France.