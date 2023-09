Les Français ont atomisé la Namibie pour leur troisième match de Coupe du monde. Le sélectionneur du XV de France, Fabien Galthié, satisfait du succès, a donné des nouvelles d'Antoine Dupont, sorti sur blessure.

Fabien Galthié s'est présenté au micro de France Télévisions à la fin du match facilement remporté par la Namibie (96-0). Le sélectionneur du XV de France a évoqué la large victoire mais surtout la blessure d'Antoine Dupont, touché à la pommette et obligé de quitter ses coéquipiers dès le début de la seconde période.

On a une suspicion de fissure ou de fracture sur le maxillaire (os de la face, N.D.L.R.). Il est parti faire les examens. C'est le bémol de ce match. On va attendre les examens pour avancer. Il faut quand même profiter de cette belle victoire.

Grosse inquiétude pour Dupont

C'est suite à un plaquage haut Johan Deysel et un contact tête contre tête que le capitaine de l'équipe de France a été touché. La mine triste, le demi de mêlée est directement parti faire des examens pour connaître la gravité de la blessure. Sur le terrain, avant ce coup du sort, il avait rayonné avec un essai et deux magnifiques passes au pied. Un score final historique pour les Bleus, 96-0, dont s'est réjoui le sélectionneur : "Il faut retenir la victoire, le stade aussi car il faut féliciter les Marseillais pour cette ambiance incroyable. On peut retenir les points marqués, aucun point encaissé. Un match sérieux, appliqué."

#RWC2023 | ? Alors qu'ils pensaient avoir inscrit un essai, les Namibiens sont finalement pénalisés après un choc tête contre tête. Antoine Dupont s'est relevé, mais il cède sa place. L'arbitre sort un carton jaune qui pourrait se transformer en rouge.

\ud83d\udc49 https://t.co/19Vpzliz7D pic.twitter.com/32lns4ixdg — francetvsport (@francetvsport) September 21, 2023

Après cette victoire bonifiée, les Bleus sont en tête de leur groupe avec 14 points. Les Bleus vont pouvoir bénéficier de plusieurs jours de repos avant d'affronter l'Italie le 6 octobre prochain. "On va savourer, on va bien récupérer. On a une semaine pour bien se préparer sans match, pour basculer sur notre dernier rendez-vous." Avec ou sans Antoine Dupont ? C'est la grande question du soir.