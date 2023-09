Bonjour et bienvenue sur Rugbyrama pour vivre en direct la rencontre opposant l'Argentine aux Samoa, dans le cadre de la poule D de la Coupe du monde de rugby 2023.

Après la défaite contre l'Angleterre, l'Argentine n'a plus le droit à l'erreur et devra impérativement s'imposer face aux Samoa. Pour ça, leur sélectionneur mise sur la continuité et a opéré seulement trois changements par rapport à leur premier match.

Les Samoa, eux, sont venus à bout du Chili et espèrent bien confirmer. Pour ça ils devront réaliser un exploit face aux Pumas.

La rencontre aura lieu à Geoffroy-Guichard et sera arbitrée par Nic Berry.