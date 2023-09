Victime d'une fracture maxillo-zygomatique, Antoine Dupont va quitter l'Hôpital privé de Provence, selon nos informations. Il prendra la route pour Toulouse, où il sera reçu par un chirurgien spécialiste de ce genre de blessure, le Professeur Frédéric Lauwers, en vue, peut-être, d'une opération.

La course contre-la-montre a débuté pour Antoine Dupont. Le demi de mêlée du XV de France a été victime d'une fracture maxillo-zygomatique lors d'un contact tête contre tête avec le centre Johan Deysel, lors de la rencontre entre les Bleus et la Namibie, qui s'était pourtant bien déroulée avec une probante victoire 96-0, succès record pour la France en Coupe du monde. Dès sa sortie, à la 46e minute, il a été amené à l'Hôpital privé de Provence pour passer des examens complémentaires. Après une nuit passée dans cet hôpital, le demi de mêlée et capitaine du XV de France va partir à Toulouse, selon nos informations.

Une fin de Coupe du monde compromise

C'est dans la ville de son club, le Stade toulousain, qu'il devrait être opéré, à l'hôpital Purpan, par le très reconnu Professeur Frédéric Lauwers. Il est un spécialiste de la chirurgie maxillo-faciale et du plastique de la face. S'il passe sur le billard, le demi de mêlée devrait être absent plusieurs semaines. Ce qui compromettrait ses chances de participer à la fin de la Coupe du monde, même si un espoir de le voir revenir pour les demi-finales ou une éventuelle finale existe, si les Bleus arrivent à se hisser à ce stade de la compétition. Mais sans lui, cela sera forcément plus compliqué...