Damian Penaud entre un peu plus dans la légende du XV de France. En inscrivant un triplé face à la Namibie, l'ailier a inscrit ses 31ème, 32ème et 33ème réalisations en équipe de France et intègre le podium des meilleurs marqueurs de l'histoire de l'équipe de France.

Les Bleus ont parfaitement débuté leur match et déroulent face à la Namibie. Pour marquer le premier essai, qui d'autre que Damian Penaud, le marqueur en série génial des Tricolores ? Sur la première action construite des Bleus, l'ancien joueur de Clermont a récupéré un jeu au pied d'Antoine Dupont, avant de se défaire du dernier défenseur avec un cadrage débordement de toute beauté.

Penaud a signé son deuxième essai personnel dans ce Mondial, son dixième en 2023, devenant ainsi le premier international français à marquer au moins dix fois avec le XV de France sur une seule année civile depuis Philippe Saint-André en 1995 (12 essais).

Penaud intègre le podium

L'ailier ne s'est pas arrêté en si bon chemin. Après des essais de Danty et Ollivon, Penaud fut une nouvelle fois à la conclusion d'un mouvement français et d'une passe magnifique de Peato Mauvaka à l'aveugle. En deuxième période, Penaud a même inscrit un 3ème essai. Un triplé qui le fait intégrer le top 3 des meilleurs marqueurs de l'histoire du XV de France. À seulement 27 ans, il dépasse la légende Philippe Sella (30 essais) et Philippe Saint-André (32 entre 1990 et 1997). Seuls Vincent Clerc (34 entre 2002 et 2013) et surtout Serge Blanco (38 entre 1980 et 1991) restent devant lui. Mais pour combien de temps ?