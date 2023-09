Après une première mi-temps de très bonne facture, les Urugayens ont finalement craqué dans le deuxième acte, après, notamment, un carton jaune de Nicolas Freitas, sur un geste malheureux. Le troisième ligne de la Squadra Azzurra, Michele Lamaro, a été le symbole de la révolte italienne dans le second acte.

Les tops

Michele Lamaro

Il est auteur d'un essai en force, résistant à plusieurs plaquages pour aplatir l'essai du bonus offensif. Il s'est aussi illustré en défense car il est aussi le meilleur plaqueur de la rencontre, avec seize adversaires mis au sol. Et ce, malgré trois échecs. Le troisième ligne aile a aussi été collectif, réalisant huit passes. En bref, un match complet de la part du joueur du Benetton !

Paolo Garbisi

Repositionné au centre avec le passage de Tommaso Allan à l'ouverture, le joueur du MHR s'est régalé dans cette position qu'il occupe régulièrement en club. Dans cette rencontre, les Italiens ont constamment essayé d'envoyer du jeu. Si, en première mi-temps, son équipe a été brouillonne, en deuxième mi-temps, il a réussi à se mettre en valeur, parcourant notamment 123 mètres avec le ballon entre les doigts, créant des brèches pour ses partenaires. Il a été sérieux en défense avec huit plaquages réussis et aucun manqué.

Avec ce large succès l'Italie s'offre un bonus offensif qui pourrait être précieux pour la suite...



Le film du match : https://t.co/NBaWH6f4ez pic.twitter.com/JxpmftEVGu — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) September 20, 2023

Felipe Etcheverry

L'Uruguayen a été le joueur des Teros le plus en vue, dans le positif mais aussi dans le négatif. L'ouvreur a mis du temps à rentrer dans son match. Il a manqué deux pénalités à 0-0 et 0-7 qui aurait pu coûter cher aux siens. Mais durant les vingt dernières minutes du premier acte, l'ouvreur s'est rattrapé. Tout d'abord, il s'est illustré avec une interception dans son camp. S'il n'a pas eu les jambes pour aller en terre promise - il a été stoppé à cinq mètres de la ligne - cette séquence s'est terminée par un carton jaune pour Niccolo Cannone. Puis a débouché sur un maul et un essai de pénalité pour l'Uruguay et un autre carton jaune, pour Danilo Fischetti. Rentable ! Et que dire de son drop de 40 mètres dans les arrêts de jeu de jeu de la première mi-temps ? Comme contre la France, un de ses dégagements a cependant été contré et a donné un essai aux Italiens, en seconde période. 137 mètres parcourus ballon en main pour le joueur de l'Uruguay, le meilleur total de la rencontre.

Les flops

Andrés Vilaseca

Le capitaine des Teros a précipité la défaite de son équipe. Au retour des vestiaires, alors que les siens avaient dix points d'avance, il a écopé d'un carton jaune et les Urugayens ont concédé deux essais. Fatal... Si dans les faits, son plaquage à l'épaule a coûté cher, c'est tragique pour le centre de Vannes. Pas remarquée à vitesse réelle, par l'arbitre Angus Gardner, cette faute a été signalée par l'arbitrage vidéo et ne méritait peut-être pas un jaune. Il y a eu six appels à la vidéo durant cette rencontre. Stricte application de la règle pour certains ; une perte de temps et un abus à la vue des motifs de certains revisionnage diront d'autres...

Santiago Civetta

Auteurs d'une excellente première mi-temps, les Urugayens ont baissé d'un ton en deuxième mi-temps. SI le jaune de Nicolas Freitas et les deux essais de l'Italie au début du second acte ont mis un sacré coup au moral des troupes, les Teros ont aussi semblé en difficulté sur le plan physique. Si la troisième ligne italienne a été au niveau, celle du camp d'en face a souffert de la comparaison, à l'image de Santiago Civetta, seulement sept plaquages et six mètres parcourus ballon en main.

Alessandro Garbisi

Le demi de mêlée n'a pas connu la même réussite que son frère. En première mi-temps, le jeu de l'Italie a souvent été brouillon. Même si ce n'est pas seulement de sa faute, en tant que numéro neuf, il a sa part de responsabilité. Au moment où l'Italie était malmenée, et même quand la Squadra Azzurra a pris les devants, il est resté très sobre et n'a rien tenté, ne prenant aucune initiative personnelle. À son débours aussi, deux plaquages manqués sur les six qu'il a tenté...