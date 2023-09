Face à l'Uruguay, l'Italie s'est fait peur, comme souvent. Mais là où cette Squadra Azzurra semble avoir mûri, c'est dans la gestion de ses temps faibles et son réalisme dans son temps fort. De bon augure avant d'affronter les deux favoris de la poule A.

Cette Italie-là semble avoir gagné en maturité à vitesse grand V. Face à l'Uruguay, la Squadra Azzurra a été longtemps malmenée, étant même devancée de dix points à la pause. Mais comme une grande nation qu'elle essaye de devenir, elle a su refaire son retard avec une entame de seconde période tonitruante. Les Italiens en ont profité pour acquérir un succès bonifié face à de valeureux Teros (38-17). Avec cette victoire à cinq points, l'Italie s'installe en tête de la poule A, devant la France et la Nouvelle-Zélande, excusez du peu.

Encore plus impressionnant pour cette équipe menée par un Lorenzo Cannone encore décisif ce mercredi, c'est sa dynamique actuelle. En effet, pour la première fois depuis de nombreuses années, les hommes de Kieran Crowley viennent d'enchaîner un quatrième succès consécutif. Après la Roumanie et le Japon en préparation, les Italiens ont parfaitement débuté leur Coupe du monde avec deux bonus offensifs et autant de victoires face à la Namibie et donc l'Uruguay. Une confiance qui grandit de jour en jour, avant de rencontrer les deux mastodontes de sa poule.

Avec ce large succès l'Italie s'offre un bonus offensif qui pourrait être précieux pour la suite...



Le film du match : https://t.co/NBaWH6f4ez pic.twitter.com/JxpmftEVGu — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) September 20, 2023

Un exploit face aux Blacks ou aux Bleus ?

Pour finir sa phase de poules, l'Italie défiera la Nouvelle-Zélande puis l'équipe de France, les deux fois dans la capitale des Gaules. S'ils s'avancent en victimes expiatoires aux regards des précédents affrontements face aux deux cadors, les Italiens voudront réaliser un coup retentissant. Dans la foulée de leur succès face aux Teros, la Squadra Azzurra cherchera à construire sur une confiance qu'elle va pouvoir engranger pour la première fois depuis de très nombreuses années. Et pourquoi pas, rallier les quarts de finale pour la première fois.