La fédération italienne a officialisé ce lundi la composition d'équipe de la Nazionale, qui affronte ce mercredi l'Uruguay à Nice. Pour faire souffler ses centres et permettre à Allan et Garbisi de jouer, le sélectionneur Kieran Crowley a aligné les deux joueurs respectivement à l'ouverture et au centre.

Son choix a été de titulariser les deux joueurs ! Le sélectionneur Kieran Crowley, qui a accordé beaucoup de confiance à Paolo Garbisi pour diriger le jeu de la Nazionale depuis le début de son mandat, a vu Tommaso Allan le suppléer avec brio cet été. Pour le deuxième match de l'Italie en Coupe du monde, contre l'Uruguay ce mercredi à Nice, le technicien a décidé d'associer les deux joueurs, à l'ouverture et en premier centre. Paolo Garbisi évolue ainsi avec le numéro 12 qu'il a porté sur la majorité de ses matchs avec Montpellier la saison passée. Lorenzo Pani, qui avait été intégré le groupe après le forfait de Padovani, connaît sa première en Coupe du monde. Ange Capuozzo retrouve son poste d'arrière. Le puissant Sebastian Negri atteindra les 50 sélections. Le XV de départ de l'Italie : 15. Capuozzo ; 14. Pani, 13. Brex, 12. P. Garbisi, 11. Ioane ; 10. Allan, 9. A. Garbisi ; 7. Lamaro (cap.), 8. L. Cannone, 6. Negri ; 5. Ruzza, 4. N. Cannone ; 3. Riccioni, 2. Nicotera, 1. Fischetti. Remplaçants : 16. Bigi, 17. Zani, 18. Ceccarelli, 19. Lamb, 20. Zuliani, 21. Pettinelli, 22. Fusco, 23. Odogwu. Il XV in campo con l'Uruguay nel secondo incontro dell’ #RWC2023 \u25b6 https://t.co/ogZFB3bdv3#ITAvURU\ud83c\uddee\ud83c\uddf9\ud83c\uddfa\ud83c\uddfe



\ud83d\udccdStade de Nice, Nizza

\u23f1 20 settembre, kick off ore 17.45

📍Stade de Nice, Nizza
⏱ 20 settembre, kick off ore 17.45
Il XV in campo con l'Uruguay nel secondo incontro dell' #RWC2023

Pour rappel, l'Italie a battu aisément la Namibie (52-8) pour son premier match dans cette poule A de la Coupe du monde.