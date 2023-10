Alors que la Coupe du monde approche de sa fin, de nombreuses sélections ont dévoilé le nom de leur futur sélectionneur, confirmé ou fraîchement intronisé. Certains doivent encore trancher. Revue d’effectif.

"Je reste." Mardi, Eddie Jones a probablement mis un terme, ce mardi, au feuilleton de son avenir avec cette prise de parole. En contacts avancés avec la Fédération japonaise pour reprendre les rênes des Cherry Blossoms, à en croire les médias nippons et britanniques, le technicien australien a annoncé son intention de poursuivre l’aventure à la tête des Wallabies. Son contrat court jusqu’en juin 2027 : "J'ai toujours été attaché au rugby australien. Je veux le laisser dans un meilleur état que ce que j’ai trouvé, ça reste mon travail." Rugby Australia va procéder à un examen indépendant des performances de l'équipe nationale à la Coupe du monde mais a confirmé sa volonté de laisser les rênes à l’ancien boss du XV de la Rose qui attend tout de même des garanties quant aux moyens dont il disposera.

Le Japon risque donc de devoir se tourner vers d’autres candidats : Tony Brown, Frans Ludeke et John Kirwan sont notamment en lice. L'heureux élu devrait être nommé d'ici la fin de l'année. Parmi les autres nations ayant participé au Mondial, si le Portugal a trouvé son bonheur en la personne du Français Sébastien Betrank, plusieurs Fédérations sont encore à la recherche de l’homme idoine : c’est le cas de la Géorgie qui a acté la non-prolongation du bail de Levan Maisashvili et du Tonga qui doit trouver un successeur à Toutai Kefu.



Trois hommes en balance

Cette semaine, l’information surprise est venue des Fidji : mardi, Simon Raiwalui a posé son préavis de départ. "Je ne chercherai pas de prolongation de mon engagement avec la FRU au-delà du 31 décembre", a déclaré, sur X, l’ancien coach du Stade français qui a mené ses hommes en quart de finale. La FRU va étudier les candidatures dans les semaines à venir. Le sort de plusieurs sélectionneurs n’est à ce jour pas encore connu : il en est ainsi de l’Uruguayen Esteban Meneses, du "Namibien" Allister Coetzee et du Roumain Eugen Apjok ; concernant ce dernier, la Fédération roumaine a expliqué, lundi, avoir "analysé le rapport d'activité présenté par (...) Eugen Apjok et a demandé une analyse approfondie de chaque membre de l'équipe technique présente à la Coupe du monde de rugby 2023 pour examiner ces documents et décider de la composition du personnel de l’équipe nationale pour l’avenir."

Trois techniciens se sont, de leur côté, vus renouveler la confiance de leur Fédération : le Samoan Seilala Mapusua, le "Chilien" Pablo Lemoine et, quand bien même il n’avait pas réussi à qualifier sa sélection pour le Mondial, le "Canadien" Kingsley Jones, désormais lié jusqu’en juin 2025.