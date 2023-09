ViàMidol, la nouvelle émission 100% Coupe du monde de Midi Olympique et Vià Occitanie, prend place durant l'ensemble de la compétition, jusqu'au 28 octobre. Ce mardi, nos journalistes et envoyés spéciaux se projettent sur le match du XV de France face à la Namibie, discutent du forfait de Gregory Alldritt et du jeu produit par les Bleus.

L'équipe type de retour face à la Namibie, l'équipe premium doit-elle retrouver de la cohésion avec le retour des blessés Cyril Baille et Jonathan Danty ? Grégory Alldritt est, lui, forfait pour une gêne survenue à l'entraînement de la veille. Dans ViàMidol, la quotidienne, journalistes et envoyés spéciaux se demanderont également si les Français ont assez d'ambition ? Le programme de l'émission L'info du jour : Grégory Alldritt forfait pour affronter la Namibie Le débat du jour : France / Namibie : les cadres pour retrouver de la cohésion? Le face-à-face : Fabien Galthié en fait-il trop ? Focus : Les Bleus doivent-ils être plus ambitieux ?