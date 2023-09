Pour tout savoir sur Gabin Villière

Découvrez Gabin Villière, l'ailier du XV de France et du Rugby Club Toulonnais. Son profil, sa carrière et son poste, sans oublier son parcours et ses principaux atouts.

Son profil Age : 27 ans Taille et poids : 1,80 m et 93 kg Poste : Ailier Sélections : 14 sélections Club : Rugby Club Toulonnais Palmarès : Challenge Cup 2023 (Toulon), Tournoi des 6 Nations 2022 (Grand Chelem), Fédérale 1 2017 et 2019 (Rouen) Son parcours Né à Vire, Gabin Villière va y découvrir le rugby. Âgé de neuf ans, il prend sa licence au club du Rugby Club du Bocage Virois, où il restera jusqu'à dix-sept ans. Il se retrouve alors sans club, quand Rouen, en Fédérale 2, le recrute. Alors demi de mêlée, son entraîneur de l'époque le replace à l'aile. Ce changement va lui permettre d'exploiter pleinement tout son potentiel. À 20 ans, il débute chez les professionnels, où ses prestations lui ouvriront les portes de Marcoussis. Il intègre l'équipe de France à sept et se fait remarquer par Toulon. Arrivant sur la pointe des pieds en Top 14, il démontre tout son talent dès sa première saison. L'année suivante, il a sa première cape avec les Bleus à l'occasion de l'Autumn Nations Cup 2020. Ses points forts Gabin Villière est un ailier au profil extrêmement atypique. Si c'est un très bon attaquant et qu'il est capable de conclure en bout de ligne, c'est pour sa défense que l'ailier impressionne. Une hargne et une détermination rare pour l'ancien septiste, qui est un véritable poison pour les adversaires. Excellent gratteur pour son poste, il est un homme de base de l'équipe de France. Lui et la Coupe du monde 2023 Gabin Villière est revenu à la dernière minute. Enchaînant les blessures ces dernières saisons, les matchs de préparation lui ont permis d'accumuler du temps de jeu et de prouver sa valeur aux yeux du staff des Bleus. Titulaire indiscutable durant le Grand Chelem, son statut ne devrait pas changer pour le Mondial, où sa ténacité pourrait être décisive. Avec Damian Penaud, ils ont su s'établir comme les ailiers de base de l'ère Galthié.