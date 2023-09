ViàMidol, la nouvelle émission 100% Coupe du monde de Midi Olympique et Vià Occitanie, prend place durant l'ensemble de la compétition, jusqu'au 28 octobre. Ce lundi, nos journalistes et envoyés spéciaux tirent un bilan de ce deuxième week-end de Mondial et se projettent sur la suite de la compétition et notamment le match France - Namibie.

La France ne s'est pas rassurée face à l'Uruguay et devrait envoyer la grosse équipe face à la Namibie. De son côté la Nouvelle-Zélande s'est amusée et a passé plus de 70 points à ces Namibiens. Le Portugal de Lagisquet a montré un beau visage, malgré la défaite face à au pays de Galles. Dans ViàMidol, la quotidienne, journalistes et envoyés spéciaux se demanderont si les Bleus ont la pression avant d'affronter la Namibie ? Le programme de l'émission L'info du jour : la magie des All-Balcks opère toujours Le débat du jour : Comment l'équipe du Portugal a-t-elle si vite progressé ? Le face-à-face : Les Bleus ont-ils la pression avant la Namibie ? Focus : Pour les Bleus : Victoire bonifiée et cohésion face à la Namibie ?