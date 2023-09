Scott McLeod, l'entraîneur de la défense néo-zélandaise est revenu sur le 0 essai encaissé face à la Namibie et les attentes pour la suite.

Quelles sont les nouvelles concernant le carton rouge reçu par Ethan de Groot, votre pilier ?

Rien de nouveau depuis hier soir. On se penche là-dessus et on rassemble nos éléments et nos informations sur la base de ce qu’on a vu. On attend de voir ce que World Rugby nous dit à propos de la procédure d’appel et des délais (l’audition du joueur aura lieu ce lundi 18 septembre, NDLR)

Le fait que le plaquage a été réalisé "épaule contre épaule" peut-il plaider en sa faveur ?

On pense avoir assez d’arguments pour défendre cette position. On est en train de rassembler nos éléments et nos informations.

Sur ce début de Mondial, ces situations de plaquages sont parmi celles qui provoquent le plus de sanctions. Quel est votre sentiment sur la question ?

On y travaille tous les jours, on intègre ça dans le bagage technique et nos joueurs travaillent dur dans ce domaine. Il arrive qu’ils commettent des erreurs dans le feu de l’action, mais on doit faire mieux dans ce domaine.

Le fait d’avoir empêché la Namibie de marquer un essai vous rend-il particulièrement satisfait de votre prestation ?

Leurs trois points sont venus d’une pénalité où le plaqueur ne s’est pas enlevé de la zone. On a identifié ça et on doit faire mieux là aussi. Les arbitres sont très attentifs sur les zones de ruck et on ne peut pas se permettre de concéder des pénalités dans des zones dangereuses ou des pénalités tout court. Après, c’est positif, les gars sont vraiment fiers de ne pas avoir pris d’essai. Le plus encourageant, c’est qu’on a su récupérer des ballons. On doit être performants dans ce domaine pour la suite de la compétition.

On parle d’un retour éventuel de joueurs comme Jordie Barrett et Tyrel Lomax contre l’Italie ?

Tyrel Lomax et Shannon Frizell participent aux entraînements collectifs, mais pas à 100 %. Jordie Barrett participe par séquences quand il le peut. Il nous tarde vraiment qu’ils soient de nouveau disponibles. On espère qu’ils soient de retour pour le match contre l’Italie.