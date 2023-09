Depuis le début de cette Coupe du monde en France, l'arbitrage a souvent été au cœur des débats. Dernier exemple en date, le carton jaune de Romain Taofifenua (face à l'Uruguay) et le carton rouge d'Ethan de Groot (face à la Namibie). Deux actions similaires pour deux sanctions bien différentes. Explications.

Ce jeudi soir, les Français affrontaient l'Uruguay pour leur deuxième match de Coupe du monde. Au-delà d'un contenu décevant pour les Bleus, cette rencontre a aussi été marquée par le carton jaune de Romain Taofifenua. Dès la 27e minute de jeu, le deuxième ligne lyonnais se rend coupable d'un plaquage haut sur Santiago Arata. Un contact épaule contre tête qui a été sanctionné d'un carton jaune par Ben O'Keeffe, arbitre de cette rencontre. L'arbitre vidéo en charge de faire usage du bunker a décidé de ne pas aggraver la sanction. Romain Taofifenua faisait donc son retour sur la pelouse dix minutes plus tard. Une décision que certains estiment clémente au vu de la sanction qui sera finalement infligée à Ethan de Groot le lendemain face à la Namibie.

Le plaquage haut de Romain Taofifenua. Crédit : capture d'écran TF1.

Action similaire mais carton rouge pour Ethan de Groot

Un jour plus tard, c'est donc le pilier All Black qui se rendait coupable d'un plaquage haut, épaule contre tête sur Adriaan Boysen. Même action ? Oui. Mais circonstances différentes. Le Néo-Zélandais ne bénéficie d'aucune circonstance atténuante au contraire puisque la blessure du troisième ligne namibien, touché à l'épaule, aggrave son cas. Pour Romain Taofifenua, aucune circonstance aggravante mais plutôt atténuante : "Il y a eu un contact direct à la tête, c'était dangereux mais il y a une circonstance atténuante à cause du deuxième plaqueur (Sekou Macalou) et le joueur (Santiago Arata) s'est baissé", expliquait Ben O'Keeffe.

En conférence de presse d'après-match Ian Foster, sélectionneur des All Blacks assurait : "On va examiner ça. Manifestement, il y a eu un contact épaule contre épaule, mais les arbitres ont estimé que cela méritait un carton rouge. Nous comparerons cela à quelque chose d'autre qui s'est produit hier (jeudi, lors de France - Uruguay, NDRL) et nous verrons ce qu'il en ressort. C’était dans le cours du jeu. Ce n’est pas inhabituel. Il faut prendre le temps d’analyser tout ça, mais je pense qu’entre hier soir et ce soir, c’est la question de la cohérence qui doit être travaillée d’un match à l’autre. Nous allons revoir tout ça. Ça prend du temps, de l’énergie".

Le plaquage d'Ethan De Groot (numéro 17) sur le joueur namibien.

Pour ce geste Ethan de Groot devrait être convoqué en début de semaine et risque en moyenne trois semaines de suspension selon le barème de World Rugby.

À noter que ce samedi lors du match qui opposait les Samoa au Chili, Alfonso Escobar a écopé d'un carton jaune pour un plaquage haut épaule contre tête. La sanction du troisième ligne chilien n'a pas été aggravée par le bunker. Comme pour Romain Taofifenua, un deuxième plaqueur était impliqué dans l'action, une circonstance atténuante prise en compte par l'arbitre vidéo.