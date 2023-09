À 34 ans, Mike Tadjer prendra sa retraite après la Coupe du monde. Le talonneur du Portugal espère prendre du plaisir pour son baroud d'honneur lors d'un Mondial qu'il vivra avec ses proches, le camp de base étant à Perpignan, là où il a joué les deux dernières saisons.

Vous avez fait votre retour sur cette pelouse d'Aimé-Giral, certes endommagée par un champignon, pour un entraînement dirigé avec les Samoa. Qu'avez-vous ressenti lors de cette dernière sortie dans ce stade ?

Ça fait plaisir, évidemment. L'Usap ne m'a pas gardé après la saison dernière, mais j'ai passé deux très belles années ici et je m'installe dans le coin pour mon après-carrière. C'était particulier de revenir, il y avait un peu de monde en plus, les supporters étaient là. C'était vraiment bien de refouler cette pelouse. Quelques supporters de l'Usap sont venus et ils m'avaient écrit plus tôt dans la semaine. Ça fait plaisir de voir que j'ai laissé un bon souvenir aux supporters catalans.

Le Portugal aura comme camp de base Perpignan. C'est un peu comme une Coupe du monde à la maison pour vous...

C'est une "prépa" à domicile, mais je ne pourrai quand même pas rentrer à la maison. Mais je ne serai pas loin des miens, c'est cool. Je vais quand même, d'abord, me focaliser sur le sportif, le reste viendra après.

Est-ce particulier pour vous de faire la Coupe du monde en France, mais avec le maillot du Portugal ?

Oui, et cela me tient encore plus à cœur car je joue sur mes terres natales, avec mon pays d'origine. Je serai devant ma famille, donc cela sera spécial pour moi.

Cela fait plusieurs semaines que vous vous préparez ensemble pour cette Coupe du monde. Est-ce que vous êtes fin prêts pour le Mondial ?

Je te répondrai après le premier match à Nice, contre les Gallois, le 16 septembre. On a bien travaillé, on a bossé dur et on a continué de le faire. On espère que cela va payer pour les matchs de la Coupe du monde. On sait que cela sera des matchs à très haute intensité car on a des grandes nations dans notre poule (la C, avec l'Australie, la Géorgie, les Fidji et le pays de Galles, N.D.L.R.). À nous de bien figurer !

Certains joueurs de la sélection jouent dans le championnat portugais ou dans des divisions inférieures françaises. Leur donnez-vous des conseils pour s'adapter à ce très haut niveau ?

Je n'en donne pas forcément. Il faut juste garder la tête froide et continuer à jouer comme on a su le faire pour se qualifier à la Coupe du monde. L'événement est monstrueux pour nous mais il ne faut pas se laisser manger par la pression mais plutôt la dépasser et jouer notre rugby. Si on commence à avoir peur et que l'on se jette des ballons dessus et que l'on fait n'importe quoi, cela ne va pas bien se passer... Il faut que l'on prenne du plaisir car une Coupe du monde, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont l'occasion d'en jouer une.

Quel est l'avantage des entraînements dirigés comme ceux que vous avez fait avec l'Irlande, au Portugal cet été, et récemment avec les Samoa ?

L'intérêt, c'est d'avoir l'intensité des adversaires pour s'entraîner. Les Samoa ont perdu de peu contre l'Irlande, ils auraient pu gagner ce match. C'est ce sur quoi nous voulons tendre avec ces entraînements à haute intensité. Ce sont des choses qui nous servent car on voit ce qui se fait de mieux.

Vous finirez votre carrière lors d'une Coupe du monde. Est-ce la fin rêvée ?

C'est beau ! Il y a beaucoup de grands joueurs qui n'ont jamais fait de Mondial et moi, avec ma petite carrière, j'arrive à en faire un, donc je suis très content ! J'ai hâte que ça commence car ça sera spécial de finir sur ça. Cela sera un grand moment.