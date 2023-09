Une semaine après la victoire difficile contre les Fidji, le pays de Galles s’est à nouveau imposé, plus largement au score mais pas forcément dans le jeu, face à un Portugal joueur (28-8). Les Lusitaniens ont proposé du très beau rugby et fait déjouer un XV du Poireau remanié, avant de flancher en seconde période. Les Gallois prennent tout de même le bonus offensif, dans ce qui aurait pu tourner au match piège.

C’est un pays de Galles assez largement remanié qui l’a emporté ce samedi après-midi, à l’Allianz Riviera de Nice face au Portugal (28-8). Les Dragons rouges se sont fait surprendre par l’enthousiasme et le jeu des Os Lobos, qui ont su les faire déjouer et enflammer la partie. Ils ont cependant su se montrer réalistes et efficaces, pour repartir avec les cinq points de la victoire, mais qui ne les rassureront pas franchement.

La folie portugaise s’empare de Nice

Un seul affrontement avait eu lieu entre les deux équipes historiquement, pour s’achever sur un 102 à 11 pour les Gallois. On a très vite compris dans ce match que ce ne serait pas un remake. Dès les premières minutes de jeu, les Portugais grattaient un ballon dans un ruck, pour aller jouer dans les 22m adverses. Marques manquait une pénalité pourtant facile (4e), ne récompensant pas le travail de sape de ses avants. Les offensives lusitaniennes s’enchaînaient, mais ils étaient pris en contre. Alves tentait un coup de pied contré, et le pays de Galles partait en contre. Morgan décalait Louis Rees-Zammit sur l’aile, qui allait à l’essai après un coup de pied à suivre (7-0, 10e). Première incursion dans le camp adverse, déjà concrétisée.

Les Loups ont été vaillants, mais les Gallois prennent le dessus, pour leur deuxième succès dans ce Mondial.



Le film du match\ud83d\udc49 https://t.co/UhPQho3KAG pic.twitter.com/NRRJn0LDII — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) September 16, 2023

Pas abattus, les Portugais se donnaient à 100 % sur chaque ballon, avec l’objectif de mettre du rythme, de jouer rapidement chaque pénalité, chaque touche. Johnny Williams prenait d’ailleurs un carton jaune en essayant de calmer les attaques adverses (26e). Ils cherchaient souvent les 50-22, et le deuxième a d’ailleurs débouché sur une pénalité marquée (7-3, 37e). Cependant, le Portugal se faisait avoir via sa mêlée, pénalisée dans ses 22m. Grady croyait aller à l’essai, celui de Williams était refusé pour avoir échappé le ballon, et c’est le talonneur Dewi Lake qui marquait après une pénalité jouée à la main (14-3, 40+3e). Un score à la pause qui ne reflétait pas vraiment la physionomie de la rencontre.

Craquage physique, le pays de Galles en profite

La seconde période était bien plus brouillonne, mais de part et d’autre. Les Portugais accusaient le coup après quarante premières minutes jouées à cent à l’heure. On voyait les en-avant s’enchaîner, alors qu’ils n’en avaient fait qu’un seul en première période. Anscombe manquait une occasion d’essai avec un coup de pied mal dosé dans les 22m (46e). Marques essayait une pénalité du milieu du terrain, ni assez puissante, ni assez précise (50e). Alors le pays de Galles a mis la main sur le match, fait parler son expérience et travaillé beaucoup avec ses avants, qui progressaient petit à petit par leur puissance. Malgré plusieurs pénalités dans les 22m, ils choisissaient toujours la mêlée. Choix payant, puisqu’au final, c’est après une série de pick and go que Jac Morgan, titulaire de dernière minute, marquait le troisième essai (21-3, 57e).