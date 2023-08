INFORMATION MIDI OLYMPIQUE. Un peu plus de cinq mois après son opération du genou gauche, le troisième ligne du Stade toulousain Anthony Jelonch, considéré comme l'un des cadres de l’ère Galthié, retrouvera le groupe du XV de France cette semaine selon nos informations.

Outre les incertitudes qui entourent les blessures du pilier gauche Cyril Baille et de l’ouvreur Romain Ntamack, sortis en deuxième mi-temps contre l’Écosse samedi à Saint-Etienne, c’est peut-être la principale nouvelle du week-end : selon nos informations, le troisième ligne international Anthony Jelonch (27 ans ; 26 sélections) devrait retrouver le groupe du XV de France dès ce dimanche soir. Opéré début mars d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, survenu contre l’Ecosse dans le Tournoi des 6 Nations, le flanker du Stade toulousain était suivi de près par le staff des Bleus depuis le début de sa rééducation, qui était jugé très positive.

Jusque-là, le joueur – qui était au Cers de Capbreton durant tout le mois de juillet – a passé chacune des étapes avec succès. Il a ainsi repris l’entraînement avec son club cette semaine, et a effectué ses premières séances de touche et de mêlée fermée mardi. Un point était régulièrement fait entre les différentes parties et les nouvelles seraient assez bonnes pour convaincre Fabien Galthié et ses adjoints de l’appeler dès à présent en renfort, ce qui permettra au staff de l’avoir à sa disposition pour la suite des événements.

Le joueur en passe de relever son défi

Jelonch devrait ainsi rejoindre ses coéquipiers au camping de Seignosse, où ils sont basés, dès ce dimanche soir. Dans un premier temps, il lui faudra forcément se soumettre à une batterie de tests et d’examens avant de participer aux séances avec le reste du groupe. Mais ce rappel n’a évidemment rien d’anodin, tant l’ancien Castrais est un cadre de l’équipe de France, dont il avait été le capitaine lors de la tournée en Australie à l’été 2021.

Il fut aussi un titulaire indiscutable des victoires contre les All Blacks en novembre 2021 ou contre les Springboks à l’automne 2022, comme lors du grand chelem en 2022. Si l’intéressé doit encore monter en puissance pour redevenir un taulier du sélectionneur en vue du Mondial, il n’a jamais été aussi proche d’atteindre son immense défi, celui de revenir à temps pour participer à la compétition. L’annonce des 33 joueurs retenus est programmée pour le 21 août.