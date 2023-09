Gravement touché au genou gauche fin février contre l'Ecosse et opéré le 6 mars, le troisième ligne Anthony Jelonch a réussi son incroyable pari d'être revenu à temps pour disputer cette Coupe du monde. Il sera de nouveau sur un terrain jeudi soir face à l'Uruguay, en tant que titulaire et même capitaine. Il confie son émotion.

Que ressentez-vous après l’officialisation de votre titularisation et de votre capitanat ?

Déjà, je suis très content de revenir. J’ai douté au début de ma rééducation mais je savais que j’avais six mois devant moi, que j’avais cette Coupe du monde en tête. Je voulais travailler très fort et je l’ai fait pendant ces six mois. Je me suis donné la chance de revenir et le faire en étant capitaine pour ce match, c’est une énorme fierté pour moi. Je ferai tout pour emmener mes coéquipiers vers la victoire.

Quand avez-vous compris que vous alliez jouer ?

Cela fait quelques semaines que je m’y prépare, que je suis prêt à jouer. Je me suis encore entraîné dur toute la semaine dernière et Fabien (Galthié) m’avait dit : « C’est toi qui choisis le match que tu veux jouer. » J’ai répondu : « Le plus vite possible, je me sens prêt. » Il m’a annoncé que je serais même capitaine jeudi. J’ai repensé à tous les moments durs depuis la blessure. Je ne suis pas quelqu’un de très émotif mais cela m’a fait plaisir. J’ai hâte d’y être, que le coup d’envoi soit donné.

Vous aviez déjà été capitaine du XV de France durant la tournée estivale en Australie en 2021. Qu’en aviez-vous retenu ?

J’avais connu cette expérience sur cette tournée, cela s’était plutôt bien passé pour l’équipe même si on n’avait pas gagné les trois matchs. Mais on en avait gagné un et c’était accroché sur les deux autres, cela ne s’était pas joué à grand-chose alors qu’on nous promettait l’enfer. Cela m’avait fait grandir en tant que capitaine et que leader. Aujourd’hui, je me sens capable d’avoir ce capitanat pour ce match.

Vous avez été opéré il y a un peu plus de six mois. Vous disiez avoir un peu douté...

Mon opération, c’était le 6 mars, donc cela fait plus de six mois. Oui, il y a peut-être eu un peu de doute au début mais j’ai toujours eu en ligne de mire cette Coupe du monde. Chaque étape a été passée avec succès. Puis j’ai plusieurs fois changé d’endroit. J’ai fait cinq semaines avec Bruno Boussagol (manager santé du XV de France, NDLR) à Montpellier. Puis un mois au Stade toulousain, et un mois au Cers de Capbreton... Le fait de changer d'environnement m’a aidé. Chaque fois, j’ai passé les étapes. Je ne rentrais pas dans une routine, c’est le plus positif. Je me suis donné les moyens d’arriver à accrocher cette Coupe du monde. Je donnerai tout, je sais que le genou tient bien. J’ai eu les feux verts de tout le monde, du chirurgien, des kinés... Dans ma tête, je suis à 100 %. Dans ce cas-là, on peut réussir de belles choses.

Êtes-vous doté d’une force mentale hors normes ?

Je ne sais pas. Je suis issu d’un monde où le mental prend beaucoup de place. Depuis tout petit, je suis quelqu’un de la campagne. Ça aide. Et cet objectif de la Coupe du monde m’a aussi aidé à revenir vite et fort. Je sais que ma blessure va m’avoir fait beaucoup de bien.

Avez-vous échangé sur le leadership avec Antoine Dupont et Grégory Alldritt, qui sont parmi vos meilleurs amis ?

C’est certain. Ces joueurs vont m’aider durant ces trois jours jusqu’au match. Même s’ils ne sont pas sur la feuille de match, ils ont leur mot à dire. Tout le monde prend la parole, prend des initiatives dans ce groupe. C’est ce qui fait sa force. Même si je ne jouais et si j’étais en convalescence, j’en avais le droit également si j’avais quelque chose à dire. Antoine (Dupont), Greg (Alldritt), Charles (Ollivon), Gaël (Fickou) ou Julien (Marchand), qui sont des cadres forts de cette équipe, parlent tout le temps.