En marge du point presse hebdomadaire dans les travées du Stade Louis II, Bruno Boussagol, le manager santé du XV de France a donné des nouvelles des joueurs absents et suivis par le staff, et de ceux revenus juste à temps.

C'est l'un des grands sujets au cours d'une préparation : les blessés. Celle de 2023 n'y échappe pas. Certains joueurs présents à Monaco pour le premier stage de préparation du XV de France ont vécu une saison parfois difficile, marquée par des blessures et des rechutes. D'autres ne sont pas encore de l'aventure et travaillent pour arriver à temps. La présence de Bruno Boussagol, le manager santé du XV de France, était donc particulièrement intéressante à ce sujet, afin de connaître les états de forme de chacun.

Sur Anthony Jelonch : "Le chirurgien décidera"

Depuis sa rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche contre l'Ecosse le 26 février dernier, Anthony Jelonch a entamé une course contre la montre. Cadre de cette équipe de France, le troisième ligne s'est fixé l'objectif d'être prêt pour le Mondial. Dans une interview accordée à Midi Olympique, le Toulousain racontait son travail avec Bruno Boussagol en mai dernier : "On a bossé en pleine nature, en montagne, dans l’eau à la mer… On a fait du travail spécifique qui m’a beaucoup aidé et m’a fait bouger du Stade toulousain, changer de cadre. J’ai une très bonne relation avec Bruno, il m’a permis d’avancer sur cette période."

La situation semble sous contrôle, et les temps de passage respectés. C'est en tout cas la présentation faite par le kiné face aux médias : "Anthony est à Capbreton pour sa réathlétisation, il va encore passer des étapes, c'est une vraie montée en puissance. Il faut maintenant attendre le feu vert de son chirurgien, c'est lui qui décidera s'il est apte pour nous rejoindre, et à quel moment cela sera possible."

Sur Sipili Falatea : "On espère pour Marcoussis"

Sipili Falatea s'est blessé face au Stade rochelais en demi-finale de Top 14. Touché au genou droit, il n'a pas pu postuler pour cette première liste de 42, qui peut une nouvelle fois évoluer au fil de la préparation. Le pilier droit aux douze capes pourrait rapidement réintégrer le groupe, peut-être dès le stage de Marcoussis (du 24 juillet au 3 août). "Sipili, il fait partie de ces quatre joueurs suivis à distance (avec Anthony Jelonch, Yacouba Camara et Gaëtan Barlot, N.D.L.R.). Je l'ai vu pendant deux jours la semaine avant d'arriver à Monaco. Mon objectif était de voir son évolution et de savoir s'il était sélectionnable. Je me suis entretenu avec Fabien (Galthié) et son médecin pour savoir si nous pouvions nous projeter sur une éventuelle sélection. Il est en cours de rééducation, les dernières nouvelles que j'aies sont très favorables. Nous avons bon espoir de l'avoir bientôt avec nous. Le médecin donnera le feu vert, mais il y a de vrais échanges, et on espère pourquoi pas pour Marcoussis, et sinon pour Capbreton (du 7 au 25 août, N.D.L.R.)."

Sur Gaëtan Barlot : "Il fait partie de ces joueurs qui sont suivis"

Avec déjà Julien Marchand, Peato Mauvaka et Pierre Bourgarit, Gaëtan Barlot semble avoir chuté dans la hiérarchie des talonneurs, surtout après la fin de saison canon du Rochelais. Le Castrais se remet actuellement d'une grave blessure aux cervicales subie face à Toulon le 22 avril dernier. Opéré de deux hernies cervicales, Barlot n'a pas dit pour autant adieu à la Coupe du monde. Le staff du XV de France prend régulièrement des nouvelles du joueur, qui a choisi d'effectuer sa convalescence de son côté. "Il fait partie de ces joueurs qui sont suivis, expliquait Bruno Boussagol. Je ne l'ai pas vu personnellement, il n'est pas venu sur le rassemblement et ne nous a pas sollicités en dehors, mais il fait partie des joueurs suivis."

Sur les rechutes de Gabin Villière, Arthur Vincent et Melvyn Jaminet

Arthur Vincent et Gabin Villière s'entraînent normalement avec le XV de France à Monaco dans ce début de préparation. Le Montpelliérain, malgré une rechute au genou et de longs mois d'indisponibilité, est revenu à temps pour être sélectionné par Fabien Galthié parmi les 42. C'est la même chose pour Gabin VIllière, qui a connu plusieurs rechutes à la cheville, avec notamment une fracture du péroné début février lors d'un entraînement avec le XV de France. Dans nos colonnes une semaine avant le début de la préparation, l'ailier confiait encore ressentir une petite gêne même s'il tirait un bilant plutôt favorable : "Il y a encore quelques petites gênes mais dans l’ensemble, ça va très bien. Depuis deux mois, j’ai retrouvé ma vitesse maximale, chose que je n’avais pas réussie lors de mes reprises précédentes. Ça a pris du temps mais je peux désormais dire que je suis de retour au top physiquement."

Pour Arthur Vincent, la situation est différente. Le Montpelliérain n'a plus joué depuis septembre 2022 et une rechute au genou contre Brive après sa rupture du ligament croisé en 2021. Présent également dans la liste de 42, Arthur Vincent, tout comme Gabin Villière, a participé aux séances d'entraînement avec l'ensemble du groupe. "Nous les accompagnons toujours par rapport à leurs antécédents, et il n'y a pas que ces deux joueurs. Nous sommes attentifs sur ces problématiques", rassurait le monsieur santé du XV de France.

Victime d'une entorse de la cheville le 22 avril face au Stade français, Melvyn Jaminet n'a plus rejoué de la saison. En 2022, l'ancien perpignanais avait déjà manqué deux mois de compétition pour une blessure à la cheville. Forcément, le staff du XV de France porte une attention toute particulière à l'arrière. Contrairement à Gabin Villière et Arthur Vincent, le Toulousain a vécu la fin de saison avec son club et n'a pas participé au rassemblement à Marcoussis en juin. "Il nous a complètement rassurés", rassurait Bruno Boussagol. "Nous entretenons des liens avec les staffs des clubs. Melvyn était en cours de récupération, nous avons eu des informations qui nous ont permis de savoir s'il était apte, et s'il allait le devenir pour intégrer l'équipe. De plus, il y a une évolution dans la responsabilité des joueurs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui même s'ils sont sélectionnables, ils peuvent exprimer une difficulté sur un problème physiquement."

Sur Yacouba Camara : "Il fait partie de ces joueurs qui postulent"

Yacouba Camara est peut-être un peu moins cité que les autres joueurs mentionnés plus haut. Néanmoins, le troisième ligne aux 17 sélections n'est pas du tout boudé par le staff du XV de France, bien au contraire. Victime d'une rupture du ligament croisé le 29 janvier face au Stade toulousain, le Montpelliérain poursuit sa rééducation, et sera sélectionnable durant l'été. "Il est aussi en réathlétisation avec son club. Il fait partie de ces joueurs qui postulent. Lui aussi passe des étapes, il se prépare pour être sélectionnable. De la même manière qu'Anthony, il progresse régulièrement et il fait tout pour revenir. Après, cela sera un choix des entraîneurs."