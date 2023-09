Pour tout savoir sur Sekou Macalou

Découvrez Sekou Macalou, le troisième ligne du XV de France et du Stade français. Son profil, sa carrière et son poste, sans oublier son parcours et ses principaux atouts.

Son profil Age : 28 ans Taille et poids : 1.95m et 108 kg Poste : Troisième ligne Sélections : 18 sélections Club : Stade français Palmarès : Challenge Cup 2017 (Stade français) Son parcours Né à Sarcelles, Sekou Macalou est resté dans sa région natale toute sa carrière. Après avoir démarré le rugby à l'AAS Sarcelles, il rejoint à 16 ans Massy. Au RCME, son DTN, Didier Retière va le faire passer troisième ligne aile, alors qu'il évoluait dans les lignes arrières jusqu'à présent. Un changement qui va donner un nouvel élan à sa carrière. En 2014/15, il s'illustre avec le club francilien en Pro D2 et tape dans l'œil du Stade français qui va le recruter à l'été. Chez les Soldats roses, le joueur de 28 ans va rapidement s'imposer comme un cadre, jusqu'à un titre de Challenge Cup en 2017. Cette même année, il découvre l'équipe de France lors d'une rencontre face aux All Blacks. Ses points forts Sa vitesse à n'en pas douter. Pour un avant, Sekou Macalou détonne avec une pointe pouvant monter jusqu'à 36 km/h. Cette aptitude naturelle chez lui, il a aussi développé plus jeune en faisant de l'athlétisme. C'est ce qui lui permet d'avoir une polyvalence rare au plus haut niveau. Joueur déterminant du banc en 6-2, il s'est imposé depuis le début de l'année comme un élément important chez les Bleus. Lui et la Coupe du monde 2023 Sekou Macalou est attendu dans un rôle bien défini. S'il ne devrait pas débuter lors du match d'ouverture, sa place sur le banc semble déjà acquise. Son profil atypique, lui permettant d'évoluer à tous les postes de troisième ligne mais aussi aux ailes, plaît énormément au staff de l'équipe de France. À l'image de sa rentrée face aux Fidji lors des matchs de préparation, sa vitesse pourrait faire des dégâts dans les dernières minutes. En tout cas, c'est ce que l'on lui souhaite.