Les Argentins sont revenus sur la contre-performance face à l’Angleterre (27-13). Les Pumas ont à cœur de montrer leur vrai rugby dès le prochain match face aux Samoa.

La défaite contre les Anglais 27-10 a toujours un goût amer pour les Pumas. Pourtant en supériorité numérique quasi toute la rencontre, suite au carton rouge de Tom Curry, ils n’ont rien proposé dans le jeu. Le talonneur argentin Agustin Creevy en a conscience. "On est très bien préparés mais on n’a pas pu le montrer, c’est frustrant. Nous sommes un peu déçus de ne pas avoir montré ce qu’on travaille à l’entraînement, d’autant plus qu’on a un bon groupe et de bons joueurs."

Il y a de quoi être déçu. Face à une équipe d'Angleterre peu reluisante, l'Argentine n'a pas étalé son jeu agressif. Avec cette défaite, les Pumas sont dans l’obligation de gagner pour prendre une option sur une qualification en quart de finale. Le Japon et l’Angleterre avec une victoire sont les leaders de cette poule D. Agustin Creevy fixe le cap : "Désormais, chaque match est une finale. On doit se préparer et se concentrer sur les Samoa."

Se relancer face aux Samoa

Les coéquipiers de Julian Montoya, déçus de leur performance, vont essayer de se racheter vendredi 22 septembre contre les Samoa. En conférence de presse Andrés Bordoy, l'entraîneur des avants argentins, s’est confié sur la préparation post-défaite : "On s’est bien remis en question. On a revu et tenté de corriger ce qui n’a pas été. On a passé deux ou trois jours à analyser tout ça pour passer à la suite. On a du temps devant nous avant le match contre les Samoa."

Cela va être le deuxième match de Coupe du monde pour les guerriers du Pacifique, après leur confrontation face au Chili. Avec des joueurs en renfort suite à la nouvelle législation de World Rugby, les Samoa arrivent armés pour embêter les grosses nations. Bilan en 2023 pour les hommes de Seilala Mapusua : 2 victoires en 4 matchs. Andrés Bordoy s'attend à un défi physique d'une haute intensité : "On va chercher à peaufiner certains trucs avant ce match contre un pack puissant. On veut faire vivre le ballon, être dynamiques dans le jeu courant, tout en assurant en conquête."