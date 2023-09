Le troisième ligne Jordan Taufua vivra sa première Coupe du monde, sous le maillot des Samoa. Avec l'apport d'anciens internationaux étrangers grâce à la nouvelle législation de World Rugby, le joueur du Lou croit à une qualification pour les quarts, 28 ans après la dernière.

Après plusieurs semaines de préparation, êtes-vous prêt à débuter ce Mondial 2023 face au Chili ?

Oui, nous sommes très bien préparés pour la Coupe du monde. Nous sommes ensemble depuis une dizaine de semaines. Nous avons de bonnes habitudes d'entraînement, nous avons de bonnes combinaisons avec les mecs et nous attendons le début de la Coupe du monde !

Avec la nouvelle législation de World Rugby, sentez-vous que votre équipe est meilleure qu'avant ?

C'est tout le bénéfice des nouvelles règles de World Rugby. Les joueurs des nations du tiers un peuvent désormais jouer avec celle du tiers deux et apporter, avec eux, de l'expérience. C'est vraiment bien pour la compétition d'avoir les plus petites nations compétitives contre les plus grosses !

Vous avez une poule avec l'Angleterre et l'Argentine, pensez-vous pouvoir en sortir ?

Oui, c'est notre objectif de sortir de notre groupe. Cela serait une grande réussite pour nous de passer les phases de poule et d'atteindre les quarts de finale, et nous avons les joueurs pour le faire, ainsi que les dirigeants. Les choses se présentent donc très bien pour nous ! Nous avons perdu contre l'Irlande fin août avec seulement quatre points d'écart. Nous espérons que nous pourrons nous appuyer sur cette performance lors de notre premier match de la Coupe du monde, contre le Chili.

Vous avez joué contre les Fidjiens et le Tonga ces dernières semaines. pensez-vous que cette Coupe du monde peut être historique pour les nations du Pacifique ?

Oui, à 100% ! C'est incroyable pour les nations du Pacifique de disputer la compétition en permettant à des joueurs d'une telle qualité comme Lima Sopoaga, Charlie Faumuina de participer à la Coupe du monde. Les Fidji ont eu de très bons résultats en Super Rugby cette saison avec leur franchise et ils ont battu les Anglais. Vous savez, tout peut arriver en Coupe du monde, donc c'est impressionnant. Charlie a été champion du monde avec les All Black en 2015. Lima et Steven Luatua ont aussi joué pour la Nouvelle-Zélande, Christian Leali'ifano a été international australien. L'expérience de leur longévité dans le rugby en tant que professionnel est formidable pour les jeunes joueurs de notre équipe, mais cela apporte aussi ce professionnalisme à un niveau plus élevé que par le passé. Vous savez, tous ces joueurs de qualité viennent pour renforcer nos équipes et celles des îles du Pacifique. C'est formidable, et notre équipe n'en sera que meilleure.

Vous jouez en France, au Lou, depuis 2021. Est-ce spécial pour vous de jouer dans l'hexagone mais avec le maillot de votre sélection nationale ?

C'est très impressionnant d'être ici, en France, pour disputer cette Coupe du Monde. Les fans étaient à Perpignan pour nous soutenir face au Portugal dans un match qui n'était même pas un vrai match. Les Français, vous êtes fiers, forts et vous aimez le rugby. Cela rend les choses encore plus spéciales. D'ailleurs, les All Blacks sont très heureux d'être à Lyon.