Sur C News, Maitre Versini-Campinchi, avocat de Bernard Laport a envoyé une pique à Florian Grill, président de la FFR qu’il accuse de "conserver" le soi-disant produit de la corruption de son client.



Maître Jean-Pierre Versini-Campinchi s’en est pris à Florian Grill sur le plateau de C News lundi soir. L’avocat de Bernard Laporte a accusé le président de la FFR de « conserver » le produit de la corruption que l’on reproche à son client. Voici ses propos : « Bernard Laporte et Mohed Altrad ont été condamnés entre autres parce que Altrad a versé 6,8 millions d’euros à la FFR. M. Altrad est condamné, Laporte sort. Non seulement le nouveau président Florian Grill garde ses 6,8 millions, mais il les resigne ces 6,8 millions par an, jusqu’en 2026 … Donc, le produit de la corruption, il se le conserve... Lors du procès d’appel, je convoquerai Florian Grill pour qu’il nous explique comment il peut continuer à piquer les 6,8 millions... ». Allusion au fait que la FFR a poursuivi le partenariat maillot avec le groupe Altrad jusqu’en ... 2028 en fait.

"Les frais d'honoraire ? Il y a une convention ! "

Maitre Versi-Campinchi a aussi parlé de l’affaire des frais de la défense de Bernard Laporte payés par la FFR . Argument avancé par Florian Grill pour ne pas inviter Bernard Laporte au Stade de France : « Evidemment que la Fédération a payé les honoraires des avocats. Mais il ne peut pas en être autrement car pendant six ans Bernard Laporte a été bénévole, il n'a pas touché un centime d’émolument. La FFR supporte les frais, pourquoi ? Parce que Laporte est présumé innocent. Et Florian Grill ment, au moins par omission, parce qu’il sait que depuis quatre ou cinq mois, une convention a été signée entre Bernard Laporte et la FFR et qui définit les conditions dans lesquelles il sera remboursé (sic), s’il est condamné. (NDLR : il s’agit d’un lapsus, c’est forcément la FFR qui serait remboursée). Grill a déclaré que 150 000 euros, c’est beaucoup vis-à-vis des clubs amateurs. Mais grâce à Bernard Laporte, la FFR touche 6,8 millions d’euros par an. »