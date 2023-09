Comme évoqué ces derniers jours, Anthony Jelonch sera bien de retour à la compétition contre l'Uruguay jeudi soir, et il devrait même être titulaire au centre de la troisième ligne dans une équipe où douze changements seraient opérés par rapport à celle qui a battu les All Blacks. Quant à Jonathan Danty, aussi de retour, il devrait être remplaçant au coup d'envoi.

C'est la grande nouvelle en vue du match contre l'Uruguay, jeudi soir à Lille : pour son retour à la compétition, six mois après son opération du genou gauche, Anthony Jelonch sera bien titulaire. Si sa présence sur la feuille de match était déjà largement évoquée ces derniers jours, il ne fait plus de doute - au vu de l'entraînement de ce lundi après-midi - qu'il portera le numéro 8 dans le dos.

Le Toulousain a ainsi gagné son pari de revenir à temps pour disputer la compétition et il avait indiqué la semaine dernière au staff des Bleus qu'il se sentait prêt pour ce rendez-vous dans le Nord. Le Gersois débutera ainsi au centre de la troisième ligne aux côtés de Paul Boudehent et Sekou Macalou. L'autre principal retour est celui de Jonathan Danty, qui était touché aux ischio-jambiers et qui avait été préservé pour le match d'ouverture de la Coupe du monde. Au contraire de Jelonch, le trois-quarts centre rochelais devrait prendre place sur le banc de touche au coup d'envoi.

Woki, Moefana et Villière au rattrapage

Pour le reste, le sélectionneur Fabien Galthié a décidé de procéder à une conséquente revue d'effectif et de laisser la plupart des vainqueurs de la Nouvelle-Zélande au repos ou parmi les remplaçants. La première ligne, comme la troisième donc, sera ainsi entièrement renouvelée : Jean-Baptiste Gros et Dorian Aldegheri encadreront Pierre Bourgarit, lequel est très attendu dans les semaines à venir après la blessure de Julien Marchand, absent pour environ un mois. La charnière va également totalement changer puisque Maxime Lucu, entré en fin de rencontre vendredi dernier, sera cette fois dans le XV de départ, associé à l'ouvreur rochelais Antoine Hastoy.

Antoine Hastoy devrait porter le numéro 10 face à l'Uruguay. Icon Sport - Icon Sport

En revanche, trois joueurs sont maintenus dans la composition par rapport à celle qui a défié les All Blacks : Cameron Woki, Yoram Moeafana et Gabin Villière. Ils n'ont d'ailleurs pas été les plus en réussite lors du match d'ouverture. Est-ce à dire que l'encadrement souhaite les remettre sur le terrain pour une séance de rattrapage ? Ce n'est pas impossible. Toujours est-il que Woki conservera son numéro 4, alors que le Lyonnais Romain Taofifenua sera aligné à droite de la deuxième ligne.

De la même façon, Moefana sera de nouveau titulaire au centre de l'attaque, cette fois aux côtés du Montpelliérain Arthur Vincent, auteur d'une excellente entrée vendredi dernier. Enfin, Villière formera le triangle derrière avec Louis Bielle-Biarrey à l'autre aile et Melvyn Jaminet à l'arrière. Le Toulousain sera logiquement le buteur des Bleus.

L'équipe probable : 15. Jaminet ; 14. Bielle-Biarrey, 13. Vincent, 12. Moefana, 11. Villière ; 10. Hastoy, 9. Lucu ; 7. Macalou, 8. Jelonch, 6. Boudehent ; 5. Taofifenua, 4. Woki ; 3. Aldegheri, 2. Bourgarit, 1. Gros.