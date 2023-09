Et si c'était lui, le sauveur de sa Majesté ? Alors que le rugby anglais a rarement été aussi balbutiant, George Ford a livré un récital samedi soir face à l'Argentine, inscrivant tous les points de son équipe. En parfait gestionnaire, il a peut-être assuré sa place de titulaire pour l'ensemble de la compétition.

Ce samedi 9 septembre, dans la touffeur du Stade Vélodrome chauffé à bloc par les chants des Argentins et des Anglais, on se serait cru revenir vingt ans en arrière, en regardant le XV de la Rose jouer. George Ford, son demi d’ouverture avec le n°10 dans le dos, voulait sans doute rendre hommage à Jonny Wilkinson. L’emblématique ouvreur Anglais avait fait du drop une de ses spécialités et signature. C’est cette arme qui avait été fatale aux Français en demi-finale et aux Australiens en finale, offrant le premier titre mondial à l’Angleterre.

Pas de débat nécessaire, George Ford est l'homme du match et déjà possiblement du week-end !#RWC2023 #ENGvARG pic.twitter.com/ARRMdARNQy — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) September 9, 2023

Mais revenons en 2023. Préféré à Marcus Smith pour débuter le match, George Ford s’est montré décisif pour son équipe. Il a, bien malgré lui, subi une charge à retardement de son homologue, Santiago Carreras suite à un jeu au pied. Ce dernier a écopé d’un carton jaune à la neuvième minute. C’est à partir de cet instant que le festival Ford a débuté. Après avoir inscrit une première pénalité (3-3,10e), le joueur de Sale s’illustre sur un exercice tombé en désuétude : le drop. Servi dans de bonnes conditions par son demi de mêlée, il ne tremble pas pour ajuster un drop de plus de 45 mètres et donner l’avantage à son équipe, réduite à 14 depuis la dixième minute (6-3,27e). Galvanisé et en totale confiance, le demi d’ouverture retente sa chance trois minutes plus tard de plus de 50 mètres et voit sa tentative passer sans problème entre les perches (9-3,30e).

Dans le jeu courant aussi, il fait preuve d’une belle vision du jeu. Un troisième drop, à 20 mètres des barres, vient conclure ce premier acte quasi rêvé pour George Ford (12-3, 36e). En mettant trois drops dans une même rencontre, George Ford venait de réussir une première depuis la Coupe du monde 2011.

George Ford a eu tout juste

Comme disait la chanson de Francis Cabrel « Et ça continue, encore et encore ». Les Anglais continuent leurs efforts, mettant la tête sous l’eau des Argentins. Avec toujours comme bourreau principal, le n°10 du XV de la Rose. Que cela soit à 22 mètres ou à plus de 40 mètres, George Ford poursuit son récital au pied et enchaîne les pénalités, aggravant le score (21-3,58e). Tout lui réussit, à l’image de cette magnifique pénaltouche trouvée à cinq mètres de l’en-but Argentin en ayant pris beaucoup de risques (64e). Il viendra parachever sa superbe prestation par deux dernières pénalités à 25 mètres des poteaux (27-3,74e). Il sera remplacé par Marcus Smith sous les acclamations des supporters Anglais.

"George Ford a été brillant ce soir, le score en reflète. Il a fait preuve d’une grande gestion, ce soir en est un fantastique exemple" a souligné Steve Borthwick, sélectionneur de l’Angleterre. Et d’ajouter : "George a des capacités de jeu vraiment extraordinaires et de premier ordre. Quand on voit sa capacité à analyser le jeu et à résister à la forte pression et aux circonstances, on sent tout de suite qu’il a une maîtrise du jeu d’avoir l’audace de tenter ces coups de pied-là. Il voit de nombreuses choses que beaucoup de joueurs ne voient pas". Quant à Michael Cheika, il a qualifié le match de l’ouvreur Anglais d’incroyable.