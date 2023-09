Ravi de voir son équipe triompher contre une bien triste Argentine pour son entrée dans la compétition après avoir enregistré une défaite historique à Twickenham contre les Fidji en match de préparation, le sélectionneur anglais Steve Borthwick a réglé quelques comptes et salué l’immense performance de son ouvreur George Ford.

L’équipe d’Angleterre était sous une pression immense après sa défaite contre les Fidji, quelle est l’ambiance dans les vestiaires ?

Le vestiaire a le sourire. Déjà que ce n’est pas facile de gagner contre les Pumas à quinze, alors le faire à quatorze… C’est une sacrée performance qui mérite d’être célébrée. Après, nous sommes encore loin du rugby que nous voulons produire, donc on a encore beaucoup de travail.

Comment votre équipe s’est organisée défensivement pour jouer à 14 pendant 78 minutes ?

Les joueurs se sont entraînés dur, très dur. Certains ont pensé le contraire, mais c’est pourtant le cas. Et cela s’est vu sur le terrain. Le mec à côté de moi s’est dédoublé, tout simplement !

Pas de débat nécessaire, George Ford est l'homme du match et déjà possiblement du week-end !#RWC2023 #ENGvARG pic.twitter.com/ARRMdARNQy — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) September 9, 2023

Ce match est-il une réponse de vos joueurs aux critiques ?

J’ai dit dans la semaine comment je sentais les joueurs, et comment on les a critiqués trop vite. Je le répète, c’est un groupe de grande qualité et il l’a montré sur le terrain. Il possède une grande expérience, et ces joueurs cadres ont répondu présent aujourd’hui pour cette grande occasion. Ils sont prêts à performer sur la plus grande scène. Les joueurs vont célébrer ce soir, mais personnellement en tant qu’entraîneur je vais vite basculer sur notre prochain match qui nous opposera au Japon.

Qu’avez-vous pensé de la prestation de votre demi d’ouverture George Ford, qui a inscrit l’intégralité des points de votre équipe ?

George a été magnifique. On parle beaucoup de ses coups de pied, des points qu’il marque, mais je veux souligner sa sérénité, son calme et sa lucidité qu’il a montré ce soir. Il a donné une vraie leçon de leadership ce soir. C’est exactement ce dont je voulais parler quand je disais que l’équipe d’Angleterre est remplie de joueurs bourrés d’expérience et celui qui est assis à côté de moi (le capitaine Courtney Lawes, ndlr.) en est un autre : George, Genge, Cole, et je vous pourrais continuer comme ça longtemps…

A lire aussi : Ford au firmament, Cinti et Gonzalez-Sanso si décevants

Que représente cette performance à vos yeux en tant qu’entraîneur ?

Déjà, je suis extrêmement heureux pour les joueurs, parce qu’ils ont abattu un travail colossal pour arriver prêts à cette Coupe du monde. C’est génial qu’ils soient récompensés de tous ces efforts, et qu’ils voient qu’on est sur le bon chemin. La deuxième chose qui me comble, c’est la joie de nos supporters, qui ont été magnifiques ce soir. Nous avons plusieurs dizaines de milliers de fans à travers la France qui vont nous suivre et dépenser tout leur argent pour le faire. Pour ça, on doit leur offrir des moments dont ils se souviendront. Et je crois qu’ils se souviendront de cette soirée. Et troisièmement, je veux penser à tous ceux qui n’ont pas pu faire le déplacement en France mais qui nous suivent depuis chez nous dans les pubs. Eux aussi ont passé une bonne soirée, et je veux qu’ils passent une autre bonne soirée dimanche prochain.

Les gens disent que George Ford est un joueur intelligent. Mais comment cela se traduit-il sur le terrain ?

Ce que je vois, c’est qu’il a déjà un niveau technique exceptionnel. Ses capacités de courses, de passes et de jeu au pied sont excellentes. Mais surtout, c’est un joueur qui arrive à rester lucide dans des situations extrêmement contraignantes, avec beaucoup de pression. En fait, on dirait qu’il a plus de temps que les autres. Il l’a montré ce soir avec ses trois drops : il avait plus de temps que les autres pour les taper. C’est le signe d’un joueur de classe mondiale.